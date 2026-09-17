La gobernadora de Sinaloa se reunió con la presidenta Claudia Sheinbaum en Palacio Nacional

La presidenta de la República, Claudia Sheinbaum Pardo, y la Gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, se reunieron esta mañana en Palacio Nacional, para llevar a cabo la primera sesión de trabajo que busca ampliar los lazos de cooperación entre el Gobierno de Sinaloa y el Gobierno de la República.

Hasta el momento se sabe que durante este encuentro se han abordado los temas prioritarios de la coyuntura de Sinaloa, previo a la visita que hará al estado la Presidenta.

“Con la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo compartimos identidad y proyecto. Un honor sostener este primer encuentro con la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, una mujer de principios, con quien nos une la convicción y el compromiso de trabajar por la tranquilidad y el bienestar de las familias sinaloenses”, informó a través de sus redes la gobernadora Domínguez Nava al salir de la reunión.

La mandataria estatal añadió que desde la Mesa de Seguridad, se reitera la voluntad de ambos gobiernos para seguir trabajando de manera coordinada a favor de la paz en el estado.