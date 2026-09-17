Tamaulipas será el estado invitado de honor en festival Mundo Mezcal 2026, que llega a CDMX

Tamaulipas, estado invitado de honor en festival Mundo Mezcal 2026

Mundo Mezcal presentó su edición 2026, un evento donde se pueden encontrar degustaciones, cocina regional y cultura. Se anunció que durante esta edición, Tamaulipas es el estado invitado de honor, una elección que busca destacar el potencial de una región que comienza a ganar terreno dentro de la industria de los destilados de agave.

Este anunció se dió a conocer por Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas, quien además destacó que este evento se ha consolidado como un espacio de encuentro para celebrar y promover la riqueza del agave, la gastronomía, las tradiciones y el talento de las distintas regiones de México, al tiempo que genera oportunidades de promoción, vinculación y desarrollo para productores, marcas y comunidades.

“Esta es una gran oportunidad de conectar a productores emergentes con compradores, distribuidores, sommeliers, exportadores y consumidores especializados”, refirió.

Mundo Mezcal no es solo un festival, sino una plataforma de la industria del agave en México que integra tres dimensiones. La Expo Comercial conecta a productores, compradores, distribuidores y restaurantes en un espacio diseñado para generar negocios.

Además, el Festival Cultural incluye música, gastronomía, artesanías y catas que celebran la identidad mexicana y el universo sensorial del mezcal y destilados de agave y congreso de Industria con conferencias, paneles, mesas de expertos y charlas de líderes del sector para elevar el conocimiento y profesionalizar la industria, entre otras más.

El Festival se realizará del 16 al 18 de octubre del 2026 en los Jardines del Restaurante Campo Marte de la Ciudad de México.