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Estos insumos promueven las actividades de movilidad, recreación, convivencia y estimulación de la memoria para los adultos mayores

DIF Tamaulipas recibe 40 kits de equipamiento para fortalecer la Escuela de Mayores

Por Fátima Chávez
DIF Tamaulipas recibe 40 kits de equipamiento para fortalecer la Escuela de Mayores

El Sistema Nacional DIF entregó al Sistema DIF Tamaulipas, insumos destinados a fortalecer las actividades de la Escuela de Mayores, como parte de las acciones del Sistema Nacional de Cuidados, con el objetivo de fortalecer el bienestar y promover un envejecimiento activo de las personas adultas.

La entrega incluye, 40 kits de equipamiento que permitirán fortalecer espacios comunitarios destinados a la convivencia, la recreación, la movilidad y la estimulación de la memoria de las personas adultas mayores.

Mariana Perla Rojas Martínez, jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable del DIF Nacional, explicó que la Escuela de Mayores es un proyecto enfocado en promover y fortalecer el envejecimiento activo de las personas adultas mayores en sus propias comunidades.

Con esta estrategia se busca generar espacios donde los adultos mayores participen en actividades lúdicas y recreativas, realizar ejercicios que favorezcan su movilidad y desarrollar dinámicas que contribuyan a estimular y reactivar la memoria.

Estas actividades fomentan la convivencia y permiten a las personas mayores compartir sus saberes, conocimientos y experiencias con otras y otros integrantes de sus comunidades.

Los 40 kits entregados reúnen un total de 4 mil 120 artículos, entre juegos de mesa, ligas, bastones, colchonetas, conos de señalización, sillas, mesas plegables, una bocina, extensiones eléctricas, botiquines y bolsas de almacenamiento.

También incluyen una laptop, proyector multimedia, pizarrón blanco con plumones y borrador, además de sets para bordado, materiales que permitirán desarrollar distintas actividades de acuerdo con las necesidades y capacidades de las personas adultas mayores.

Con esta colaboración el Sistema DIF Tamaulipas fortalece las acciones dirigidas al cuidado y bienestar de las personas adultas mayores, impulsando espacios que favorecen su desarrollo físico, emocional y social.

A través de los Mensajeros de Paz, el DIF Tamaulipas continúa brindando atención integral a las personas adultas mayores en los 43 municipios del estado, mediante acciones y servicios orientados a su cuidado, atención médica, psicológica, social y de rehabilitación.

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