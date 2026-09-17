DIF Tamaulipas recibe 40 kits de equipamiento para fortalecer la Escuela de Mayores

El Sistema Nacional DIF entregó al Sistema DIF Tamaulipas, insumos destinados a fortalecer las actividades de la Escuela de Mayores, como parte de las acciones del Sistema Nacional de Cuidados, con el objetivo de fortalecer el bienestar y promover un envejecimiento activo de las personas adultas.

La entrega incluye, 40 kits de equipamiento que permitirán fortalecer espacios comunitarios destinados a la convivencia, la recreación, la movilidad y la estimulación de la memoria de las personas adultas mayores.

Mariana Perla Rojas Martínez, jefa de la Unidad de Atención a Población Vulnerable del DIF Nacional, explicó que la Escuela de Mayores es un proyecto enfocado en promover y fortalecer el envejecimiento activo de las personas adultas mayores en sus propias comunidades.

Con esta estrategia se busca generar espacios donde los adultos mayores participen en actividades lúdicas y recreativas, realizar ejercicios que favorezcan su movilidad y desarrollar dinámicas que contribuyan a estimular y reactivar la memoria.

Estas actividades fomentan la convivencia y permiten a las personas mayores compartir sus saberes, conocimientos y experiencias con otras y otros integrantes de sus comunidades.

Los 40 kits entregados reúnen un total de 4 mil 120 artículos, entre juegos de mesa, ligas, bastones, colchonetas, conos de señalización, sillas, mesas plegables, una bocina, extensiones eléctricas, botiquines y bolsas de almacenamiento.

También incluyen una laptop, proyector multimedia, pizarrón blanco con plumones y borrador, además de sets para bordado, materiales que permitirán desarrollar distintas actividades de acuerdo con las necesidades y capacidades de las personas adultas mayores.

Con esta colaboración el Sistema DIF Tamaulipas fortalece las acciones dirigidas al cuidado y bienestar de las personas adultas mayores, impulsando espacios que favorecen su desarrollo físico, emocional y social.

A través de los Mensajeros de Paz, el DIF Tamaulipas continúa brindando atención integral a las personas adultas mayores en los 43 municipios del estado, mediante acciones y servicios orientados a su cuidado, atención médica, psicológica, social y de rehabilitación.