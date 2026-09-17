Aseguran en Guanajuato 59 millones de litros de combustible en inmueble de San José Iturbide

El cateo al inmueble en en la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide por parte de fuerzas estatales y federales (Especial)

Huachicol en Guanajuato — Derivado de una investigación por presuntos delitos de almacenamiento, distribución y operaciones irregulares de hidrocarburos, elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato en coordinación con elementos del Gabinete de Seguridad federal, aseguraron 59 millones de litros de presunto combustible con características de diésel, gasolina regular y gasolina premium en el municipio de San José Iturbide. No se reportan personas detenidas.

El secretario de Seguridad Estatal, Juan Mauro González Martínez, reveló que el hallazgo del hidrocarburo se logró tras un cateo en la comunidad de La Fragua, lo que permitió localizar el combustible.

La Seguridad y Paz estatal resaltó que la orden de cateo fue autorizado por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato y ejecutada por personal del Ministerio Público Federal, en coordinación con personal pericial especializado y autoridades estatales.

59 millones de litros de presunto hidrocarburo asegurados en una sola intervención. Esa es la dimensión de la operación realizada en San José Iturbide como resultado de trabajos de investigación y coordinación entre autoridades federales y estatales. Durante el cateo, autorizado por un juez federal, también fueron asegurados diez tanques de almacenamiento, tres unidades de carga, diversos contenedores y documentación relacionada con los hechos investigados. No se trata únicamente del volumen localizado. Investigar posibles operaciones irregulares con combustibles permite reducir riesgos de incendios, explosiones y derrames; proteger a las comunidades y al medio ambiente, además de afectar posibles fuentes de financiamiento de estructuras delictivas. Por la magnitud del hallazgo, las maniobras de medición, identificación y manejo continuarán bajo supervisión especializada. Los indicios quedaron a disposición del Ministerio Público Federal, que determinará la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del producto. El cateo y los aseguramientos forman parte de una investigación en curso y no determinan responsabilidades por sí mismos. Corresponderá a las autoridades ministeriales y judiciales resolver conforme a derecho, con respeto al debido proceso y a la presunción de inocencia. En Guanajuato seguiremos trabajando con las autoridades federales para proteger a las comunidades y combatir los delitos relacionados con hidrocarburos. Si conoces algún punto de extracción, almacenamiento, transporte o comercialización irregular de combustible, denuncia de manera anónima al 089. — Juan Mauro González Martínez (@MauroGonzalezMa) September 17, 2026

De acuerdo con las autoridades, durante la inspección fueron asegurados 10 tanques con presunto combustible, tres unidades de carga, diversos contenedores utilizados para su transportación y documentos relacionados con lo asegurado.

Debido al volumen del producto localizado y a los riesgos asociados con su manipulación, continuarán las labores de medición, identificación y manejo bajo supervisión de personal especializado.

Autoridades estatales y federales señalan que estas maniobras buscan evitar derrames, incendios u otros riesgos para la población, sus bienes y el medio ambiente.

El inmueble, los vehículos, los contenedores, la documentación y el presunto hidrocarburo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

La dependencia subraya que continúa la investigación mientras se procede con los dictámenes periciales para determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del combustible decomisado.

En este contexto, los 59 millones de litros corresponden todavía a una estimación y tampoco se ha determinado oficialmente la procedencia del combustible.

La Crónica de Hoy 2026