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El hallazgo se logró tras un cateo a un inmueble en la comunidad de La Fragua, donde se encontraron 10 tanques con presunto combustible, tres unidades de carga, diversos contenedores utilizados para su transportación y documentos

Aseguran en Guanajuato 59 millones de litros de combustible en inmueble de San José Iturbide

Por Suriel Terré
El cateo al inmueble en en la comunidad de La Fragua, municipio de San José Iturbide por parte de fuerzas estatales y federales (Especial)

Huachicol en Guanajuato — Derivado de una investigación por presuntos delitos de almacenamiento, distribución y operaciones irregulares de hidrocarburos, elementos de la Secretaría de Seguridad y Paz de Guanajuato en coordinación con elementos del Gabinete de Seguridad federal, aseguraron 59 millones de litros de presunto combustible con características de diésel, gasolina regular y gasolina premium en el municipio de San José Iturbide. No se reportan personas detenidas.

El secretario de Seguridad Estatal, Juan Mauro González Martínez, reveló que el hallazgo del hidrocarburo se logró tras un cateo en la comunidad de La Fragua, lo que permitió localizar el combustible.

La Seguridad y Paz estatal resaltó que la orden de cateo fue autorizado por un juez de Control del Centro de Justicia Penal Federal en Guanajuato y ejecutada por personal del Ministerio Público Federal, en coordinación con personal pericial especializado y autoridades estatales.

De acuerdo con las autoridades, durante la inspección fueron asegurados 10 tanques con presunto combustible, tres unidades de carga, diversos contenedores utilizados para su transportación y documentos relacionados con lo asegurado.

Debido al volumen del producto localizado y a los riesgos asociados con su manipulación, continuarán las labores de medición, identificación y manejo bajo supervisión de personal especializado.

Autoridades estatales y federales señalan que estas maniobras buscan evitar derrames, incendios u otros riesgos para la población, sus bienes y el medio ambiente.

El inmueble, los vehículos, los contenedores, la documentación y el presunto hidrocarburo quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

La dependencia subraya que continúa la investigación mientras se procede con los dictámenes periciales para determinar la cantidad definitiva, naturaleza, procedencia y legalidad del combustible decomisado.

En este contexto, los 59 millones de litros corresponden todavía a una estimación y tampoco se ha determinado oficialmente la procedencia del combustible.

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