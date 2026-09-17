Rosi Bayardo destaca inversión en seguridad, salud y educación para 2027 en Colima

Rosi Bayardo destaca inversión en seguridad, salud y educación para 2027

Rosi Bayardo destacó la propuesta del Gobierno de México para fortalecer la inversión pública en seguridad, salud y educación durante 2027, como parte del Paquete Económico enviado por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo al Congreso de la Unión.

A través de un mensaje dirigido a la ciudadanía, Bayardo señaló que estos sectores forman parte de las prioridades planteadas por la administración federal para el próximo año y llamó a conocer los detalles de la propuesta económica en Colima. La funcionaria estatal afirmó que el presupuesto contempla recursos destinados a atender áreas relacionadas con el bienestar de la población, entre ellas la seguridad pública, los servicios de salud y la educación.

De acuerdo con el mensaje difundido por Bayardo, la propuesta forma parte de las acciones que impulsa el gobierno de Sheinbaum como parte de la continuidad de la Cuarta Transformación “El Paquete Económico enviado al Congreso” representa, dijo, una herramienta para establecer las prioridades de gasto del Gobierno de México durante 2027 y definir los recursos que serán destinados a diferentes programas y sectores.

Bayardo también se refirió al proyecto político de la Cuarta Transformación y sostuvo que defenderlo significa respaldar una forma de gobierno que, desde su perspectiva, coloca a la población como una de sus principales prioridades. En su mensaje, destacó que las acciones gubernamentales deben estar relacionadas con las necesidades de la ciudadanía y con la atención de servicios considerados fundamentales para las familias.

La seguridad es uno de los rubros señalados por Bayardo, debido a la importancia de contar con recursos para fortalecer las instituciones encargadas de proteger a la población. También mencionó la salud como un área prioritaria para garantizar la atención de las personas y la educación como un elemento necesario para el desarrollo de niñas, niños y jóvenes. El Paquete Económico para 2027 deberá ser analizado y discutido por el Congreso de la Unión, donde se determinarán los recursos que finalmente serán aprobados para el ejercicio fiscal del próximo año.

La propuesta presupuestal forma parte del proceso anual mediante el cual el Gobierno de México presenta sus estimaciones de ingresos y gastos, mientras que el Poder Legislativo revisa y, en su caso, modifica y aprueba los distintos ordenamientos y montos correspondientes. Bayardo señaló que conocer estos temas permite a la población entender cómo se plantea distribuir el presupuesto público y cuáles son los sectores considerados prioritarios por la administración federal.

La representante también defendió la continuidad del proyecto de la Cuarta Transformación y sostuvo que sus acciones buscan mantener una política enfocada en el bienestar de la población. Su mensaje se suma a las expresiones de integrantes de este movimiento que han comenzado a explicar los principales puntos relacionados con el presupuesto federal para 2027. Mientras el Congreso analiza la propuesta, los recursos destinados a seguridad, salud y educación serán parte de los temas que estarán bajo discusión durante el proceso legislativo.

Bayardo invitó a la ciudadanía a conocer más información sobre el contenido del Paquete Económico y sobre las propuestas planteadas para el próximo año. De esta manera, la funcionaria resaltó que el presupuesto para 2027 será un instrumento para definir las prioridades del Gobierno de México y reiteró su respaldo al proyecto encabezado por Claudia Sheinbaum.