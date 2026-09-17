Invita Mara Lezama a prestadores de servicios del Parque del Jaguar de Tulum a integrarse al padrón y proceso de certificación

Mara Lezama

Tulum.- La gobernadora Mara Lezama Espinosa invitó a las y los prestadores de servicios turísticos del Parque del Jaguar de Tulum a registrarse y participar en el proceso de profesionalización y certificación que se puso en marcha como parte del programa Tulum Renace, con el objetivo de fortalecer la actividad turística y contar con un registro de quienes ofrecen servicios en este destino.

La Gobernadora informó que desde este jueves y durante mañana viernes se lleva a cabo el registro de prestadores de servicios turísticos, quienes deberán acudir al hotel Grupo Mundo Maya de Tulum para la toma de una fotografía que formará parte del proceso.

Es exclusivo para quienes operan dentro del parque, entre los que se encuentran artesanas, artesanos y prestadores de servicios en la rama de alimentos, bebidas, paramédicos y personal médico.

Mara Lezama explicó que esta acción deriva de las gestiones realizadas ante la Presidenta Claudia Sheinbaum y forma parte del programa Tulum Renace, anunciado el pasado 17 de julio, mediante el cual se impulsan distintas acciones para atender las necesidades de este Parque Nacional y de este destino turístico.

“Si eres prestador de servicios turísticos, acude”, señaló la Gobernadora al convocar a quienes desarrollan actividades relacionadas con el turismo en el Parque del Jaguar a aprovechar este proceso de registro y profesionalización para la implementación de un plan de profesionalización y certificación.

El registro se realiza en dos horarios: de 9:00 a 14:00 horas y de 15:00 a 18:00 horas. Para quienes no puedan acudir personalmente, también se habilitó la opción de enviar una fotografía digital al correo tulumrenace@sectur.gob.mx. Precisó que la fotografía deberá ser a color, con fondo blanco, en formato JPG o PNG y con un tamaño máximo de cinco megabytes.

La Gobernadora destacó además la participación de la Secretaría de Turismo en esta estrategia de integración de un Padrón de Prestadores de Servicios Turísticos del Parque del Jaguar, con el trabajo coordinado con el Gobierno de México, SECTUR, CONANP, Mundo Maya y el INAH

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