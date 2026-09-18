Américo Villarreal refrenda apoyo a Bustamante; agua, electrificación y vivienda son prioridad (LRR)

Américo Villarreal Anaya, refrendó el respaldo de su administración a las familias de Bustamante, donde aseguró que las necesidades de agua potable, electrificación y vivienda forman parte de las principales acciones que se atienden en este municipio.

Durante su visita a Bustamante, el mandatario estatal destacó que el trabajo coordinado con las autoridades municipales permite avanzar en la atención de las comunidades y mejorar las condiciones de vida de las familias que habitan en esta región del estado. Uno de los principales temas abordados fue el acceso al agua, debido a que representa una de las necesidades más importantes para las comunidades. El Gobierno de Tamaulipas ha señalado que garantizar el suministro de este recurso es una prioridad dentro de sus programas de infraestructura y bienestar.

De acuerdo con información del Gobierno estatal, durante 2025 se realizaron trabajos de verificación, reparación y mantenimiento de sistemas de agua potable en diferentes municipios, entre ellos Bustamante. Estas acciones formaron parte de un programa destinado a mantener en funcionamiento los sistemas de abastecimiento y garantizar la continuidad del servicio. El gobierno estatal también mantiene acciones relacionadas con la vivienda, dirigidas principalmente a familias que enfrentan dificultades para contar con un espacio adecuado y con servicios básicos. Dentro de estas políticas se han desarrollado programas para facilitar el acceso a lotes y mejorar las condiciones habitacionales de familias tamaulipecas. Las acciones contemplan servicios como agua potable, drenaje, energía eléctrica, alumbrado público y pavimentación.

Bustamante también ha sido incluido en programas relacionados con el mejoramiento de las condiciones de vivienda. Entre las acciones realizadas anteriormente se encuentra la entrega de tinacos para apoyar a familias que enfrentan dificultades para almacenar agua potable. Otro de los temas prioritarios es la electrificación, debido a que contar con este servicio permite mejorar las condiciones de las viviendas y facilita el desarrollo de las comunidades. El Gobierno de Tamaulipas ha planteado que la atención de los servicios básicos debe avanzar junto con las acciones de infraestructura, particularmente en localidades donde las familias han enfrentado durante años problemas de acceso a servicios públicos.

Durante su recorrido por Bustamante, Villarreal Anaya reiteró que su administración mantendrá la atención a las comunidades y que las acciones deberán enfocarse en resolver necesidades que tienen un impacto directo en la vida cotidiana de las familias. El mandatario estatal destacó también la importancia de mantener una comunicación permanente con las autoridades municipales para identificar las necesidades más urgentes y establecer acciones que permitan atenderlas. El respaldo anunciado para Bustamante forma parte de la estrategia estatal para llevar infraestructura y servicios a diferentes regiones de Tamaulipas, particularmente a las comunidades que presentan mayores necesidades.

En este sentido, el Gobierno estatal ha señalado que el acceso al agua potable, la vivienda y la electricidad son elementos fundamentales para mejorar el bienestar de la población. La administración de Américo Villarreal indicó que continuará impulsando programas y obras para atender estas necesidades, con el objetivo de que las familias de Bustamante y de otros municipios puedan contar con mejores condiciones de vida. Así, el Gobierno de Tamaulipas mantiene como parte de sus prioridades la atención de los servicios básicos y el desarrollo de infraestructura social, con acciones enfocadas principalmente en agua, vivienda y electrificación.