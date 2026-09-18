Guanajuato destina más de 201 millones de pesos a Yuriria en obras y acciones sociales

El Gobierno de Guanajuato ha destinado más de 201.4 millones de pesos de recursos estatales a Yuriria desde septiembre de 2024 y hasta junio de 2026, informó la gobernadora Libia Dennise García Muñoz Ledo durante su participación en el Segundo Informe de Gobierno de la presidenta municipal, Victoria Eugenia Ramírez Zavala.

Durante el evento, la mandataria estatal refrendó su respaldo a las familias yurirenses y destacó que los recursos ejercidos se han convertido en apoyos sociales, obras de infraestructura y acciones para sectores como educación, salud, vivienda, campo y economía.

De acuerdo con el Gobierno estatal, la inversión realizada se refleja en 24 obras y 16 mil 880 acciones sociales. Entre los apoyos mencionados se encuentran becas para estudiantes, entrega de mochilas y útiles escolares, calentadores solares para comunidades y acciones para mejorar las condiciones de vivienda. Libia Dennise García señaló que Yuriria cuenta con una administración estatal que trabaja de manera coordinada con el gobierno municipal para atender las necesidades de sus habitantes. La gobernadora acompañó a Victoria Eugenia Ramírez Zavala durante la presentación de su Segundo Informe de Gobierno, correspondiente al segundo año de la administración municipal 2024-2027.

En materia de infraestructura, la mandataria destacó trabajos como la ampliación de la Unidad Médica de Atención Primaria a la Salud (UMAPS) y una obra complementaria en el Centro Nuevo Comienzo de Yacatitas. También se realizaron trabajos en la Secundaria Técnica 21 de Cerano, la primaria Ignacio Altamirano, ubicada en El Tigre, y la construcción de un techado en la primaria 5 de Mayo, entre otras acciones. La gobernadora también anunció que Yuriria tendrá nuevos beneficios mediante el programa “Manos a la Obra”, que contempla una inversión superior a 37.5 millones de pesos para realizar 11 obras y acciones.

Entre los proyectos se encuentra la rehabilitación de la calle José María Morelos, además de trabajos en caminos rurales de Loma de Zempoala, Parangarico y Los Tepetates. También se contempla la pavimentación de calles tanto en la zona centro de Yuriria como en diferentes comunidades del municipio. Estos proyectos buscan mejorar las condiciones de movilidad y comunicación de las comunidades, así como atender algunas de las necesidades de infraestructura que existen en la región. Apoyo a la economía local Durante el informe también se destacó la importancia de fortalecer las actividades económicas de Yuriria.

A través de Guanajuato SUMA, el Gobierno estatal busca impulsar las actividades productivas de la región, que incluyen el campo, la ganadería, la pesca, los textiles y el turismo. La estrategia contempla brindar apoyo a las micro, pequeñas y medianas empresas para que puedan integrarse a nuevas cadenas de valor y ampliar los mercados para sus productos. El objetivo es que el desarrollo económico llegue a diferentes sectores y comunidades, generando oportunidades para las familias que dependen de estas actividades. Durante su mensaje, la gobernadora también destacó la importancia de que los gobiernos informen a la ciudadanía sobre el uso de los recursos públicos y los resultados alcanzados.

Señaló que el Segundo Informe de Gobierno de Yuriria representa no solamente el cumplimiento de una obligación legal, sino también un ejercicio de rendición de cuentas ante la población. Por su parte, la presidenta municipal Victoria Eugenia Ramírez Zavala agradeció el respaldo de la administración estatal y aseguró que el gobierno municipal continuará trabajando para entregar resultados, apoyos y becas a las familias del municipio. La administración estatal señaló que continuará trabajando de manera coordinada con el gobierno de Yuriria para impulsar obras, programas sociales y acciones que atiendan las necesidades de las familias y fortalezcan las actividades productivas del municipio.