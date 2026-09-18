Puebla reporta baja en homicidios y otros delitos mediante coordinación e inteligencia

El Gobierno de Puebla reportó una reducción de 24.1 por ciento en los homicidios dolosos durante los primeros ocho meses de 2026, además de disminuciones en feminicidio, secuestro, extorsión y robo a transportistas, como parte de la estrategia de seguridad implementada en coordinación con autoridades federales y municipales.

El gobernador Alejandro Armenta Mier destacó que estos resultados son producto del trabajo conjunto entre los tres órdenes de gobierno, así como del uso de inteligencia, tecnología y el fortalecimiento de las instituciones de seguridad y procuración de justicia. El mandatario reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo, así como de la Secretaría de la Defensa Nacional, Secretaría de Marina, Guardia Nacional y las fiscalías federal y estatal, que participan en la Mesa de Paz. Armenta señaló que detrás de cada cifra existen personas y familias, por lo que consideró que la reducción de los homicidios representa un avance para la población. Entre enero y agosto de 2026 se contabilizaron 454 víctimas de homicidio doloso, frente a las 598 registradas durante el mismo periodo de 2025 y 637 en 2024.

De acuerdo con los datos presentados por la Fiscalía General del Estado, durante el mismo periodo también se registraron disminuciones en otros delitos. El feminicidio bajó 58 por ciento, el secuestro 40 por ciento, la extorsión 36 por ciento, el robo a transportistas 31.8 por ciento y el robo de vehículos 15.6 por ciento. La fiscal general del Estado, Idamis Pastor Betancourt, destacó además el Programa Estatal de Identificación Humana, mediante el cual han sido restituidos 167 cuerpos, de los cuales 108 correspondieron a personas poblanas y 59 a habitantes de otras entidades.

La funcionaria explicó que este programa fue presentado ante la Conferencia Nacional de Procuración de Justicia y se convirtió en una referencia para otras entidades y para la Fiscalía General de la República. Pastor Betancourt también informó sobre reducciones en delitos como robo a transeúntes con violencia, robo a transporte público con violencia, lesiones dolosas, robo a negocios y amenazas. Afirmó que los resultados están relacionados con las acciones de investigación y procuración de justicia, así como con la coordinación entre autoridades.

Por su parte, el secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, explicó que las acciones operativas se apoyan en investigación, inteligencia, tecnología y coordinación con instituciones federales y municipales. Entre los resultados de la actual administración destacó la recuperación de más de 3.56 millones de litros de hidrocarburo, el aseguramiento de 2 mil 409 contenedores, 562 vehículos y 901 tomas clandestinas. También se han detenido 196 personas relacionadas con el robo de hidrocarburos.

El secretario agregó que han sido detenidos 150 objetivos prioritarios relacionados con diferentes organizaciones criminales. Como parte del fortalecimiento de las corporaciones, se incorporaron drones, cámaras, arcos carreteros, vehículos especializados y un sistema tierra-aire. Además, fueron instaladas 216 cámaras conectadas al C5 en el corredor Puebla-Esperanza-Río Frío.

Sánchez González informó que este año se prevé graduar a mil nuevos elementos policiales, de los cuales 700 ya concluyeron su formación. También se contempla alcanzar las 3 mil alarmas vecinales instaladas por el Gobierno estatal. En el municipio de Esperanza se reforzará la presencia policial mediante un cuartel y el sistema tierra-aire, acompañado de acciones de otras dependencias para favorecer la recuperación de espacios y el regreso de la población a actividades productivas. Finalmente, la Secretaría de Seguridad Pública llamó a la ciudadanía a utilizar los números 911 y 089 para reportar emergencias o proporcionar información que pueda contribuir a prevenir delitos y fortalecer las investigaciones.

El Gobierno de Puebla señaló que mantendrá la coordinación con las autoridades federales y municipales como parte de la estrategia de seguridad, con el objetivo de continuar reduciendo los delitos, recuperar territorios y fortalecer las condiciones de seguridad para las familias poblanas.