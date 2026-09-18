Pescadores de Baja California se encuentran con un misil flotando en el mar: ¿Qué fue lo qué pasó y qué se sabe del proyectil?

Misil en Baja California Pescadores lo hallaron cuando estaban en busca de marlín. (Facebook: Así Se Vive La Pesca En Ensenada)

Pescadores encontraron un misil en las costas de Baja California. La Secretaría de Marina tuvo que ser contactada para retirar posible explosivo de las aguas.

Misil en costas de Baja California: ¿Cómo sucedió el hallazgo de pescadores?

Un grupo de personas se encontraban en una pequeña embarcación realizando pesca deportiva en las costas de Ensenada, Baja California. Los pescadores se encontraban en busca de marlines cuando creyeron avistar sargazo. Al acercarse, se percataron de que se trataba de lo que parecía ser un misil.

Los tripulantes permanecieron en la zona para que otras embarcaciones no chocaran accidentalmente con el objeto y, bajo el supuesto de que este contenía explosivos, lo detonaran. También se contactaron de inmediato con las autoridades marítimas.

Elementos de la Secretaría de Marina acudieron al punto señalado a bordo de una embarcación tipo Defender. Retiraron el misil y lo trasladaron a la Segunda Región Naval.

No han lanzado un comunicado acerca de las características del misil o su procedencia, pero los primeros reportes indican que el misil pertenecía a la fuerzas armadas de Estados Unidos. Se trataba de un torpedo modelo MK 46 que estaba siendo utilizado en prácticas navales, por lo que no contenía explosivos. Aun así, el ejército estadounidense advirtió a las autoridades mexicanas sobre el extravío del equipo horas antes del hallazgo de los pescadores.