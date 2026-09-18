Beatriz Mojica anuncia recorridos por Guerrero para fortalecer organización de Morena

Beatriz Mojica Morga, senadora con licencia, anunció el inicio de una nueva etapa de recorridos por diferentes municipios de Guerrero, luego de ser designada como Coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional de Morena en la entidad. La dirigencia nacional de Morena formalizó esta semana el nombramiento de Mojica, quien explicó que una de sus principales tareas será fortalecer la organización territorial del partido y mantener contacto directo con la militancia de las diferentes regiones del estado.

Durante una conferencia de prensa, la coordinadora señaló que su trabajo se realizará en conjunto con la dirigencia estatal de Morena, la delegación del Comité Ejecutivo Nacional y las estructuras nacionales del partido. También aclaró que su nueva responsabilidad no busca sustituir a las instancias que actualmente forman parte de la organización partidista. Mojica explicó que los recorridos tendrán como objetivo mantener una presencia constante en los municipios y comunidades de Guerrero, además de conocer de manera directa las inquietudes de la militancia y organizar las actividades del movimiento.

La morenista destacó la importancia de regresar al territorio y tener contacto con las personas, por lo que adelantó que visitará distintas regiones del estado como parte de esta nueva etapa de trabajo. De acuerdo con sus declaraciones, la organización desde las comunidades será uno de los puntos principales de su actividad “Vamos a estar en el territorio, vamos a volver a recorrer nuestro estado en una tarea organizativa”, señaló Mojica durante su intervención. También habló sobre la importancia de fortalecer la unidad dentro de Morena. La coordinadora indicó que esta unidad debe construirse desde las bases y con la participación de la población, más allá de reuniones entre dirigentes o actos públicos.

En ese sentido, afirmó que el trabajo territorial será fundamental para mantener la comunicación con los integrantes del partido y avanzar en la organización en Guerrero. “No vamos a abandonar el territorio, al contrario, lo vamos a reforzar”, expresó. Durante la conferencia, Mojica estuvo acompañada por dirigentes, legisladores y algunos de los participantes que formaron parte del proceso interno de Morena para definir la coordinación estatal. Entre ellos estuvieron Iván Hernández Díaz, exdelegado federal de los Programas para el Bienestar en Guerrero; el exgobernador Rogelio Ortega Martínez y el exdiputado local Zeferino Gómez Valdovinos. La nueva coordinadora también planteó que su labor estará relacionada con la defensa del proyecto político de Morena y con mantener una estructura organizada en las distintas regiones del estado.

Mojica recordó que durante varios años ha realizado trabajo político en territorio y aseguró que continuará con esta forma de acercamiento con la población. “Yo siempre he sido una mujer de territorio”, afirmó, al señalar que se siente cómoda recorriendo las comunidades y escuchando a la gente. Con el anuncio de estos recorridos, Morena inicia una nueva etapa de organización interna en Guerrero, en la que se buscará mantener activa la estructura del partido y fortalecer la comunicación entre sus dirigentes, militantes y las comunidades de la entidad.