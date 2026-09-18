Eugenio Segura se reúne con Ariadna Montiel para fortalecer organización de Morena en Quintana Roo

Eugenio Segura Vázquez, Coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo, informó sobre una reunión que sostuvo con Ariadna Montiel Reyes, presidenta del Comité Ejecutivo Nacional de Morena, con quien dialogó sobre las tareas que tendrá la coordinación estatal en la entidad.

A través de sus redes sociales, Segura Vázquez señaló que durante el encuentro se abordaron las responsabilidades relacionadas con la organización del movimiento en Quintana Roo y el trabajo que se realizará para mantener la unidad entre sus integrantes. El coordinador estatal destacó que uno de los principales objetivos será trabajar en las tareas organizativas y fortalecer la unidad del movimiento en el estado. En su mensaje, expresó su disposición para colaborar con la dirigencia nacional del partido y avanzar en las actividades que correspondan a la coordinación que encabeza “Platicamos sobre las tareas y responsabilidades de la Coordinación Estatal en Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional”, informó Segura Vázquez en su publicación.

El encuentro ocurre después de que el político quintanarroense asumiera la responsabilidad de coordinar los trabajos de Morena relacionados con la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo. Segura Vázquez manifestó también su respaldo a Ariadna Montiel Reyes y aseguró que contará con su apoyo para desarrollar las diferentes actividades organizativas en la entidad “Cuente conmigo Presidenta Ariadna Montiel Reyes para trabajar en las tareas organizativas y consolidar la unidad del movimiento en Quintana Roo”, escribió el coordinador estatal.

Durante la reunión, ambos hablaron sobre las acciones que deberán realizarse desde el ámbito estatal para mantener la organización del movimiento. Aunque no se dieron a conocer detalles sobre un calendario de actividades o los municipios que serán visitados, el mensaje del coordinador plantea que el trabajo territorial y la coordinación interna serán parte importante de esta nueva etapa. La coordinación estatal tendrá entre sus tareas mantener comunicación con las estructuras del movimiento en Quintana Roo y participar en las actividades de organización. Para Segura Vázquez, la unidad será uno de los elementos necesarios para continuar con el trabajo político de Morena en el estado. Quintana Roo es una de las entidades donde Morena mantiene presencia política y cuenta con representantes en diferentes niveles de gobierno. En este contexto, las actividades de organización buscan mantener activa la estructura del partido y fortalecer la participación de sus integrantes.

El encuentro entre Segura Vázquez y Montiel Reyes también muestra la coordinación entre la dirigencia nacional y los responsables estatales de las tareas de organización. El objetivo señalado públicamente es trabajar de manera conjunta y mantener una comunicación constante para desarrollar las actividades en Quintana Roo. Segura Vázquez ha mantenido una participación dentro de la política estatal y actualmente tiene la responsabilidad de encabezar la Coordinación de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Quintana Roo.

Con esta reunión, el coordinador estatal reiteró su disposición para trabajar junto con la dirigencia nacional de Morena y avanzar en las tareas que le fueron asignadas. Por ahora, se espera que en las próximas semanas se den a conocer más actividades relacionadas con la organización territorial y la coordinación de los integrantes del movimiento en los distintos municipios de Quintana Roo. El mensaje de Segura Vázquez concluyó con un llamado a mantener el trabajo conjunto y la unidad, dos de los principales temas señalados durante su encuentro con Ariadna Montiel Reyes.