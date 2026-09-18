Fiscalía de Morelos solicitará pena máxima de 70 años para presunto feminicida de Claudia Tacoronte

La Fiscalía General del Estado de Morelos solicitará una pena de hasta 70 años de prisión contra Francisco Javier “N”, señalado como presunto responsable del feminicidio de Claudia Tacoronte Aguilera, informó el fiscal general, Fernando Blumenkron Escobar.

El funcionario explicó que este viernes se realizó la entrega formal del cuerpo de Claudia Tacoronte a su padre, Valentín Tacoronte, en las instalaciones de la Fiscalía General del Estado, ubicadas en Temixco. Durante la diligencia estuvieron presentes representantes diplomáticos de España, autoridades de la Universidad de Granada, funcionarios federales y estatales, además del abogado de la familia de la víctima.

De acuerdo con el fiscal, los familiares de Claudia agradecieron la participación de las autoridades de México y Morelos en las investigaciones y en la detención del presunto responsable. Señaló que una de las principales peticiones del padre de la joven era poder recibir el cuerpo para realizar los trámites necesarios y posteriormente trasladarlo.

Audiencia inicial

Fernando Blumenkron informó que Francisco Javier “N” tendría este viernes, a las 16:00 horas, su audiencia inicial ante un juez. En esta diligencia, el Ministerio Público formulará la imputación correspondiente por los hechos investigados. El detenido permanece a disposición de la autoridad judicial después de haber ingresado al Centro de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla.

Sobre el posible móvil del crimen, el fiscal señaló que una de las líneas de investigación apunta a un posible robo. Sin embargo, explicó que el caso se investiga como feminicidio debido a las características de las lesiones que presentaba Claudia Tacoronte. La Fiscalía estatal indicó que presentará ante el juez diferentes elementos de prueba, entre ellos imágenes obtenidas de cámaras de videovigilancia, además de pruebas técnicas y científicas relacionadas con la investigación.

El objetivo de las autoridades es aportar estos elementos para buscar que el imputado sea vinculado a proceso y posteriormente, si corresponde conforme al desarrollo del procedimiento judicial, obtener una sentencia. Blumenkron adelantó que la Fiscalía solicitará la pena máxima de 70 años de prisión.

Continúan los cateos e investigaciones

El fiscal también se refirió a los cateos realizados en Cuautla después de la captura de Francisco Javier “N”. Explicó que los indicios encontrados durante estas diligencias todavía son procesados por las autoridades correspondientes. Hasta el momento, señaló que no cuenta con información que permita confirmar si entre los objetos asegurados se encuentra el teléfono celular de Claudia.

Asimismo, aclaró que la Fiscalía no tiene información sobre una supuesta confesión realizada por el detenido. Explicó que será durante la audiencia, frente al juez y con la presencia de su defensa legal, cuando Francisco Javier “N” podrá fijar una postura respecto de las acusaciones que existen en su contra.

Atención a la familia

En relación con la reparación del daño, Blumenkron Escobar informó que la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas participa en el caso para brindar acompañamiento y atención a los familiares de Claudia Tacoronte. El fiscal agregó que cualquier posible responsabilidad relacionada con el municipio de Cuautla continúa bajo investigación, mientras que la Fiscalía mantiene sus diligencias enfocadas en esclarecer las circunstancias en las que ocurrió la muerte de la joven. Finalmente, el funcionario habló sobre otros casos de feminicidio registrados en Morelos y señaló que existen investigaciones en las que ya hay personas identificadas y vinculadas a proceso, mientras que otras carpetas continúan abiertas.

También confirmó que Ricardo “N” fue vinculado a proceso por el feminicidio de Andrea Maylin, ocurrido en el municipio de Tlayacapan. La Fiscalía de Morelos señaló que continuará con la investigación del caso de Claudia Tacoronte y con la presentación de los elementos necesarios ante las autoridades judiciales para determinar las responsabilidades correspondientes.