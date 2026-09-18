Imelda Castro invita a sinaloenses a recibir a Claudia Sheinbaum en Culiacán

Imelda Castro Castro, coordinadora de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Sinaloa, invitó a las y los sinaloenses a participar en el encuentro que encabezará la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, este domingo 20 de septiembre en Culiacán.

A través de sus redes sociales, Castro Castro expresó su satisfacción por la próxima visita de la presidenta al estado y llamó a la ciudadanía a acompañarla durante la presentación de los resultados de su segundo año de gobierno. “¡Qué gusto recibir en #Sinaloa a nuestra presidenta Claudia Sheinbaum Pardo!”, publicó la coordinadora estatal, quien también señaló que durante el encuentro se podrán conocer los avances que se han realizado en la entidad. El evento está programado para el domingo 20 de septiembre a las 13:30 horas y se llevará a cabo en las instalaciones de la Feria Ganadera de Culiacán. La sede fue modificada, ya que inicialmente se había anunciado que el encuentro se realizaría en el Parque Culiacán 87, el cambio fue confirmado por autoridades estatales y federales.

La visita forma parte de la gira nacional que realiza Claudia Sheinbaum para presentar en diferentes estados los resultados de su Segundo Informe de Gobierno. La presidenta confirmó desde principios de septiembre que visitaría Sinaloa el 20 de septiembre, como parte de este recorrido. De acuerdo con la información difundida por autoridades, el encuentro permitirá presentar ante la población los resultados de los dos primeros años de la administración federal, así como los proyectos y acciones que se desarrollan en cada entidad. Imelda Castro también destacó la importancia de que la población conozca los avances relacionados con Sinaloa. En su mensaje, señaló que el objetivo es que las y los ciudadanos puedan escuchar directamente la información sobre los resultados y proyectos que forman parte del llamado Segundo Piso de la Transformación.

La coordinadora estatal había realizado anteriormente una convocatoria para que habitantes de Culiacán, Eldorado, Navolato y municipios cercanos acudieran al encuentro. En ese momento, cuando todavía se contemplaba el Parque Culiacán 87 como sede, explicó que se trataba de un ejercicio de rendición de cuentas. Por su parte, el Gobierno de Sinaloa informó que la visita presidencial tiene como propósito acercar los resultados del segundo informe de gobierno a la ciudadanía.

La gobernadora Graciela Domínguez Nava confirmó desde el 13 de septiembre la visita de Sheinbaum a Culiacán y señaló que sería parte de la gira nacional de la presidenta. Entre los temas relacionados con Sinaloa que han sido mencionados por autoridades estatales durante el segundo año de gobierno de Sheinbaum se encuentran proyectos de infraestructura, vivienda, agricultura y programas sociales.

El Gobierno estatal ha señalado, por ejemplo, proyectos como la modernización de los Distritos de Riego 010 y 075, la construcción de un paso superior vehicular en Mazatlán, el programa Viviendas del Bienestar y la construcción de un nuevo Hospital General Regional del IMSS en Culiacán. También se han destacado programas de apoyo para productores agrícolas y pescadores, así como diferentes programas sociales. Con la visita de Claudia Sheinbaum, Sinaloa se suma a la gira que la presidenta realiza por distintas entidades del país para presentar los resultados de su administración.

Mientras tanto, Imelda Castro reiteró la invitación a la ciudadanía para acudir este domingo a la Feria Ganadera de Culiacán y participar en el encuentro en el que se darán a conocer los avances y proyectos para el estado. El evento está previsto para iniciar a las 13:30 horas y se espera la participación de habitantes de Culiacán y de otros municipios de Sinaloa.