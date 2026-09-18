Explosión en planta de sal de Veracruz deja dos obreros muertos

Dos trabajadores murieron después de la explosión y el incendio registrados en una planta de sal ubicada en el municipio de Jáltipan, Veracruz. Uno de los obreros fue localizado sin vida y calcinado dentro de las instalaciones, mientras que otro falleció en un hospital debido a las graves quemaduras que sufrió durante el accidente.

El siniestro ocurrió el lunes 14 de septiembre en las instalaciones de PMV Minera, donde se realizaban trabajos de mantenimiento en un pozo de salmuera con diésel. La explosión provocó un incendio que generó una columna de humo visible desde varios puntos de la región.

Uno de los trabajadores que permanecía desaparecido después del accidente fue identificado como Jesús Cadena Ramos, originario de Tabasco. De acuerdo con información difundida por familiares, el hombre trabajaba para una compañía que prestaba servicios a PMV Minera y se encontraba realizando labores de mantenimiento cuando ocurrió la explosión.

Después de varios días de búsqueda, el cuerpo del trabajador fue localizado dentro de la planta. Debido a las condiciones en las que se encontraba la zona, las autoridades realizaron labores de inspección y diligencias antes de confirmar la identidad del trabajador.

La segunda víctima fue identificada como Abelardo Ortiz Solís, quien resultó con quemaduras graves durante el accidente. El trabajador logró salir de las instalaciones y fue trasladado inicialmente para recibir atención médica.Posteriormente fue llevado a un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) en Orizaba, donde permaneció internado. Sin embargo, debido a la gravedad de sus lesiones, falleció el miércoles 16 de septiembre.

El accidente provocó la movilización de elementos de Protección Civil, Seguridad Pública y autoridades municipales de Jáltipan, Chinameca y Acayucan. Desde el inicio de la emergencia se estableció un puesto de mando para coordinar las labores de atención y se acordonó la zona para evitar que personas ingresaran al lugar. Durante las primeras horas del accidente, las autoridades reportaron tres personas fallecidas y trabajadores lesionados. Posteriormente, con el avance de las labores de inspección y la localización del trabajador desaparecido, se confirmó la muerte de Jesús Cadena y el fallecimiento de Abelardo Ortiz.

Como medida preventiva, varias comunidades cercanas a la planta fueron evacuadas debido a la cercanía con el lugar del siniestro. También fueron instalados albergues para recibir a las personas que tuvieron que abandonar temporalmente sus viviendas. Además, el jueves 17 de septiembre se suspendieron las clases en escuelas de las comunidades que habían sido evacuadas. Una primaria fue utilizada como centro de operaciones de las corporaciones de emergencia, mientras que otra escuela fue habilitada como albergue para las familias afectadas. Las autoridades señalaron que la situación en la planta fue controlada y comenzaron las labores de limpieza e inspección.