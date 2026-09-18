FGE Guerrero abre investigaciones por agresiones contra autoridades en Mochitlán y Quechultenango

La Fiscalía General del Estado (FGE) de Guerrero informó sobre la apertura de cuatro carpetas de investigación por los hechos registrados el 17 de septiembre en los municipios de Mochitlán y Quechultenango, donde fueron agredidos elementos de corporaciones federales y estatales.
En Mochitlán, la FGE inició dos investigaciones por el delito de lesiones, en agravio de dos hombres y contra quien o quienes resulten responsables.
Asimismo, por las agresiones cometidas contra tres elementos de la Guardia Nacional (GN), se abrió una carpeta por los delitos de homicidio en grado de tentativa, daño a la propiedad, robo, ataques a las vías de comunicación y lesiones.
Al mismo tiempo que, por los hechos ocurridos en Quechultenango, la Fiscalía precisó que inició otra carpeta por daño a la propiedad, ataques a las vías de comunicación y lesiones, en agravio de cinco elementos de la Policía Estatal.
La FGE comunicó que, hasta el momento no ha recibido denuncias relacionadas con personas civiles lesionadas o fallecidas en Quechultenango.
Aseguró que cuenta con 3 vehículos oficiales que presentan impactos producidos por arma de fuego.
La FGE reiteró que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos ocurridos en ambos municipios y precisar la identidad de las personas responsables.