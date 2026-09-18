Gabinete de Seguridad acuerda reforzar acciones de seguridad en Mazatlán

El Gabinete de Seguridad del Gobierno de México y autoridades de Sinaloa acordaron fortalecer las acciones de seguridad en Mazatlán, como parte del reforzamiento instruido por la presidenta Claudia Sheinbaum.

El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch; el secretario de la Defensa Nacional, Ricardo Trevilla Trejo; el secretario de Marina, Raymundo Pedro Morales Ángeles, y el comandante de la Guardia Nacional, Guillermo Briseño Lobera, realizaron una visita de supervisión y evaluación de las acciones implementadas en Sinaloa. Durante su visita, los funcionarios sostuvieron una reunión de trabajo en las instalaciones de la Tercera Región Militar con la gobernadora interina de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, además de autoridades federales y estatales. En el encuentro se revisaron las acciones que actualmente se llevan a cabo en Mazatlán y otros puntos considerados estratégicos para la seguridad del estado. Entre los temas abordados estuvieron el despliegue operativo, la presencia de las instituciones y las labores de vigilancia que realizan las corporaciones.

Uno de los principales acuerdos fue fortalecer las capacidades de las corporaciones de seguridad locales, principalmente de la Policía Estatal y de la corporación municipal de Mazatlán. Esto tiene como objetivo mejorar su capacidad de respuesta y mantener una mayor coordinación con las instituciones federales. Omar García Harfuch destacó el trabajo que realizan las Fuerzas Armadas como parte de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública en Sinaloa. El funcionario señaló que la coordinación entre las diferentes instituciones y la evaluación constante de los resultados permiten realizar ajustes y fortalecer las acciones operativas.

De acuerdo con lo informado por las autoridades, los esfuerzos están dirigidos a atender los delitos de alto impacto, prevenir hechos delictivos y detener a personas relacionadas con hechos de violencia. Por su parte, la gobernadora interina Graciela Domínguez Nava reconoció el respaldo de la presidenta Claudia Sheinbaum y el apoyo de las instituciones que forman parte del Gabinete de Seguridad.

La mandataria estatal también reiteró el compromiso del Gobierno de Sinaloa para continuar trabajando de manera coordinada con las Fuerzas Armadas y las corporaciones de seguridad para mejorar las condiciones de seguridad de las familias sinaloenses. Como parte del reforzamiento anunciado para Mazatlán, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana incorporó recientemente 836 elementos. A este despliegue se sumaron mil elementos de la Secretaría de Marina y mil 600 elementos de la Secretaría de la Defensa Nacional.

Entre los elementos enviados por la Defensa se encuentran 100 integrantes de Fuerzas Especiales, quienes participarán en labores operativas, vigilancia, prevención y disuasión. Con estos movimientos, las autoridades señalaron que el estado de fuerza federal desplegado en Sinaloa supera los 20 mil elementos, quienes realizan diferentes tareas relacionadas con seguridad y protección de la población. Las acciones incluyen un incremento de patrullajes, labores de prevención y disuasión, así como una mayor presencia institucional en las zonas donde las autoridades consideran necesario reforzar las operaciones.

Durante la reunión también participaron mandos de la Tercera Región Militar, Cuarta Región Naval, Guardia Nacional en Sinaloa, Novena Zona Militar y Novena Zona Aérea, quienes forman parte de las acciones de coordinación en la entidad. Las autoridades reconocieron que todavía existen retos en materia de seguridad en Sinaloa, por lo que señalaron que continuarán con las labores operativas, de inteligencia e investigación.

El Gabinete de Seguridad y el Gobierno de Sinaloa acordaron mantener una evaluación permanente de los resultados para identificar las áreas que requieren mayor atención y fortalecer las capacidades de las instituciones. Con este reforzamiento, las autoridades buscan mantener una mayor presencia territorial en Mazatlán y otros puntos del estado, además de continuar con las acciones de prevención y atención de delitos de alto impacto.