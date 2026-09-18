Sheinbaum destaca programas de bienestar durante gira de rendición de cuentas en Querétaro

Durante su gira por diferentes estados del país como parte de la rendición de cuentas de su gobierno, la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, aseguró que su administración busca mantener un acercamiento directo con la población y destacó los avances de los programas de bienestar y las acciones impulsadas desde el gobierno federal.

Ante habitantes de Querétaro, Sheinbaum explicó que decidió realizar los informes de gobierno no solamente en la Ciudad de México, sino también en las diferentes entidades del país. Señaló que con esta gira busca recorrer las 32 entidades para presentar los resultados de su administración.

Uno de los anuncios realizados durante su visita a Querétaro fue el referente al Tren Ciudad de México-Querétaro, cuya conclusión estimó para el segundo semestre de 2027. Sheinbaum explicó que el proyecto forma parte de la recuperación del transporte ferroviario de pasajeros y señaló que tendrá conectividad con Guadalajara y Nuevo Laredo. La mandataria destacó que esta alternativa permitirá trasladarse entre Querétaro y la Ciudad de México sin depender de la carretera, además de facilitar la conexión con otros medios de transporte una vez que los pasajeros lleguen a la estación Buenavista.

La presidenta señaló que esta forma de gobernar busca mantener una relación cercana con la población. Como parte de su discurso, recordó que durante administraciones anteriores los presidentes contaban con un Estado Mayor Presidencial para su seguridad, mientras que, dijo, actualmente se busca caminar de cerca con el pueblo.Durante su intervención, también hizo referencia a diferentes etapas de la historia de México y explicó su visión sobre las llamadas transformaciones del país. Mencionó la Independencia, la Reforma y la Revolución Mexicana, además de la denominada Cuarta Transformación.

Sheinbaum destacó que estos procesos históricos estuvieron relacionados con temas como la independencia, la soberanía, la libertad, la democracia y la justicia social. También habló sobre personajes históricos como Miguel Hidalgo, José María Morelos y Benito Juárez. Posteriormente, la mandataria habló sobre el periodo que identificó como neoliberal y señaló que entre 1982 y 2018 México atravesó diferentes problemas económicos y sociales. En su discurso mencionó temas como las privatizaciones, la desigualdad y la falta de crecimiento del salario mínimo.

De acuerdo con las cifras presentadas por la presidenta, uno de los cambios que ha ocurrido durante los últimos años es el aumento del salario mínimo. Explicó que en 2018 era de alrededor de 2 mil 800 pesos mensuales, mientras que actualmente supera los 9 mil 500 pesos mensuales, lo que representa, según sus datos, un incremento de 154 por ciento en términos reales. La presidenta también mencionó acciones relacionadas con los trabajadores, como la eliminación del outsourcing, el incremento en el reparto de utilidades y la construcción de diferentes obras de infraestructura.

Entre las obras mencionadas estuvieron el Tren Maya, el Tren Interoceánico, una refinería y el rescate del transporte ferroviario de pasajeros. Sheinbaum señaló que estas acciones forman parte de la estrategia de su gobierno para fortalecer la economía nacional y generar beneficios para la población.

Otro de los temas principales de su discurso fueron los programas sociales, informó que 667 mil 62 personas en Querétaro reciben alguno de los Programas para el Bienestar del Gobierno de México. Entre los apoyos mencionados se encuentran las pensiones para adultos mayores y personas con discapacidad, la Pensión Mujeres Bienestar, becas para estudiantes, Jóvenes Construyendo el Futuro y programas dirigidos al campo y a comunidades educativas. Resaltó la pensión para adultos mayores y señaló que este apoyo es un derecho constitucional para las personas que cumplen 65 años.

En el caso de Querétaro, informó que 225 mil 563 adultos mayores reciben la pensión, mientras que 21 mil 958 personas con discapacidad cuentan con un apoyo. También indicó que 9 mil 168 jóvenes participan en el programa Jóvenes Construyendo el Futuro. Sobre los jóvenes, explicó que el programa busca que quienes tienen 18 años o más puedan incorporarse a un centro de trabajo y recibir un salario durante su capacitación. Añadió que la intención es que, después de terminar el periodo establecido, puedan ser contratados por las mismas empresas.

Finalmente, Sheinbaum habló sobre las becas para estudiantes de educación media superior y defendió la entrega de apoyos educativos. Explicó que las becas buscan ayudar a los jóvenes con gastos relacionados con su asistencia a la escuela, como el transporte. La presidenta recordó que, cuando fue jefa de Gobierno de la Ciudad de México, realizó modificaciones al sistema de becas para evitar que los estudiantes fueran separados entre quienes tenían mejores calificaciones y quienes no alcanzaban los promedios establecidos. Con este recorrido, la presidenta continúa con la presentación de los resultados de su gobierno en diferentes estados del país, donde ha planteado temas relacionados con programas sociales, trabajadores, educación, infraestructura y bienestar.