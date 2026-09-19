Aseguran 200 pastillas con características similares al fentanilo en Baja California Sur

Dos personas fueron detenidas durante un operativo de inspección y vigilancia realizado en las inmediaciones de La Paz, Baja California Sur, donde autoridades también aseguraron aproximadamente tres toneladas de almeja chocolata en veda, cartuchos y 200 pastillas con características similares al fentanilo.

De acuerdo con información del Gabinete de Seguridad, el operativo fue realizado por personal de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), en coordinación con la Secretaría de Marina (Semar) y elementos de Inspección Federal de Pesca. Las acciones tenían como objetivo revisar el cumplimiento de las normas pesqueras y prevenir actividades ilegales relacionadas con especies sujetas a regulación.

Durante las labores de vigilancia, los elementos localizaron un vehículo tipo van en el que se transportaba producto pesquero. Al realizar la inspección correspondiente, encontraron cerca de tres toneladas de almeja chocolata, especie que actualmente se encuentra en veda. Además del producto pesquero, dentro de la unidad fueron localizados 109 cartuchos útiles de diferentes calibres y 12 cartuchos que ya habían sido percutidos. También fueron encontradas 200 pastillas azules que, de acuerdo con las autoridades, presentan características similares al fentanilo.

Como resultado del operativo, dos personas fueron detenidas y quedaron a disposición de las autoridades correspondientes para determinar su situación jurídica y continuar con las investigaciones sobre el origen y destino del material asegurado. Las autoridades señalaron que este tipo de recorridos forman parte de las acciones de inspección y vigilancia que se realizan para evitar la extracción, posesión, transporte y comercialización ilegal de especies pesqueras que se encuentran sujetas a regulación. El aseguramiento ocurrió en una zona cercana a La Paz, donde los elementos realizaban actividades de supervisión. Durante la revisión del vehículo se encontraron de manera conjunta el producto pesquero, los cartuchos y las pastillas.

En el caso de la sustancia, las autoridades utilizaron la expresión “características similares al fentanilo”, por lo que será necesario realizar los análisis correspondientes para confirmar su composición. Por esta razón, el aseguramiento fue presentado como presunta droga y no como una sustancia cuya composición haya sido confirmada mediante un análisis pericial. El hallazgo de las pastillas se suma a otros aseguramientos de fentanilo realizados durante 2026 en diferentes puntos del país. Por ejemplo, el Gabinete de Seguridad ha informado previamente sobre decomisos de este tipo de droga en estados como Baja California y Chihuahua, como parte de distintos operativos de seguridad.

En julio pasado, autoridades también reportaron el aseguramiento de 83 pastillas de fentanilo en Mexicali, Baja California, durante recorridos de seguridad realizados por elementos del Ejército Mexicano y la Policía Estatal. En el caso de Baja California Sur, el operativo más reciente combinó las acciones de vigilancia pesquera con la revisión de posibles actividades relacionadas con el traslado de sustancias y armamento.

Las autoridades mantendrán bajo resguardo los objetos asegurados mientras continúan las investigaciones. Las dos personas detenidas serán las instancias correspondientes las que determinen si existe responsabilidad por los delitos que pudieran configurarse. El operativo forma parte de las acciones coordinadas de las instituciones de seguridad para atender actividades consideradas ilegales y reforzar la vigilancia en distintas zonas de Baja California Sur.