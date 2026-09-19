Tamaulipas refuerza capacitación para proteger cultivos de cítricos ante el HLB

El Gobierno de Tamaulipas reforzó las acciones de capacitación dirigidas a productores de cítricos para prevenir y atender los riesgos relacionados con el Huanglongbing (HLB), una de las enfermedades que representa una amenaza para los cultivos de naranja, limón, mandarina y otros frutos cítricos.

A través de acciones de capacitación y acompañamiento técnico, las autoridades estatales buscan que los productores cuenten con mayor información para identificar oportunamente posibles señales de esta enfermedad y aplicar medidas de prevención en sus huertos.

El HLB, también conocido como “dragón amarillo” o greening, es considerado una de las enfermedades más destructivas para los cítricos. Su transmisión está relacionada con el psílido asiático de los cítricos (Diaphorina citri), un insecto que puede transportar la bacteria causante de la enfermedad. Por ello, la vigilancia y el monitoreo de los cultivos son importantes para detectar cualquier posible presencia de la enfermedad y evitar que pueda extenderse entre las zonas productoras.

Tamaulipas cuenta con una importante actividad citrícola. De acuerdo con información del Gobierno estatal, la entidad se encuentra entre los principales productores de cítricos del país, especialmente de naranja, mandarina y limón. La producción representa una actividad económica relevante para distintas familias y comunidades rurales. Ante este panorama, las autoridades estatales han considerado necesario fortalecer la capacitación de los productores y el acompañamiento técnico, con el objetivo de mejorar las prácticas de prevención y mantener la sanidad de los cultivos.

Dentro de las acciones de sanidad vegetal se contempla la vigilancia de las zonas citrícolas, la identificación de plagas y enfermedades, así como la atención de los sitios donde exista algún riesgo. En años anteriores, el Gobierno de Tamaulipas reportó la atención de mil 100 sitios en los municipios de Güémez, Hidalgo, Llera, Padilla y Victoria, con beneficio directo para alrededor de 2 mil 500 productores citrícolas.

La capacitación también forma parte de los programas de desarrollo de capacidades y acompañamiento técnico implementados durante 2026. En este programa participan técnicos especializados y productores de diferentes cadenas agrícolas, entre ellas la de cítricos. Uno de los objetivos principales es que los productores puedan reconocer posibles síntomas y conozcan las medidas que deben realizar ante una sospecha. Esto permite que las autoridades correspondientes puedan intervenir y realizar las revisiones necesarias.

El HLB representa un problema debido a que puede afectar el desarrollo de los árboles y disminuir la productividad de los huertos. El insecto que transmite la enfermedad se alimenta principalmente de brotes jóvenes, por lo que su vigilancia es una parte importante de las estrategias de prevención. Investigaciones recientes también han señalado que factores como la temperatura y el viento pueden influir en la presencia y distribución del psílido asiático. En este sentido, la capacitación busca involucrar a los productores directamente en la protección de sus cultivos, ya que ellos son quienes permanecen de manera constante en los huertos y pueden detectar cambios en los árboles.

El Gobierno de Tamaulipas mantiene así acciones de vigilancia y prevención para proteger la producción citrícola, reducir riesgos sanitarios y apoyar a los productores que dependen de esta actividad. Con estas medidas, la capacitación se convierte en una herramienta para fortalecer la sanidad vegetal y mantener la producción de cítricos en el estado, además de contribuir a la economía de las comunidades rurales dedicadas a esta actividad.