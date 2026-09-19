Grecia Quiroz señala “traición” tras vinculación de Alexis “N” por caso Carlos Manzo

La presidenta municipal de Uruapan, Grecia Quiroz, reaccionó a la vinculación a proceso de Alexis “N”, alias “El Brilloso”, señalado por su presunta participación en el homicidio de su esposo, el exalcalde Carlos Manzo, ocurrido el 1 de noviembre de 2025.

A través de un mensaje publicado en redes sociales, Quiroz expresó su dolor al señalar que Alexis “N” era una persona cercana a su familia y que anteriormente había recibido apoyo y confianza por parte de Manzo. De acuerdo con la alcaldesa, su esposo buscaba ayudar a jóvenes para que pudieran alejarse de la delincuencia organizada.

La presidenta municipal calificó lo ocurrido como una “traición”, al considerar que la persona que había recibido apoyo de su familia presuntamente terminó relacionada con quienes participaron en el asesinato de Carlos Manzo. Quiroz explicó que una de las situaciones que más le afecta es saber que algunas de las personas actualmente señaladas por las autoridades estuvieron cerca de su familia e incluso tuvieron contacto con sus hijos.

Alexis de Jesús “N”, conocido como “El Brilloso”, fue detenido el pasado 9 de septiembre durante un operativo realizado en Zapopan, Jalisco. Las autoridades lo identifican como presunto operador regional de un grupo delictivo con presencia en Uruapan. Además, las investigaciones señalan que Alexis “N” habría asumido funciones dentro de la estructura criminal después de la detención de Jorge Armando “N”, alias “El Licenciado”, quien es señalado como uno de los presuntos autores intelectuales del homicidio de Carlos Manzo.

El detenido también es señalado por las autoridades de haber formado parte de un grupo de mensajería en el que presuntamente se organizó y dio seguimiento al ataque contra el entonces presidente municipal de Uruapan. Posteriormente, un juez determinó vincularlo a proceso por los delitos de homicidio calificado y lesiones calificadas. Alexis “N” permanece bajo prisión preventiva en un centro de seguridad de Michoacán mientras continúa el proceso judicial. Es importante señalar que la vinculación a proceso no significa una sentencia definitiva y la responsabilidad penal deberá determinarse conforme avance el procedimiento.

Tras conocer la decisión judicial, Grecia Quiroz pidió que todas las personas que resulten responsables del asesinato de su esposo sean castigadas conforme a la ley. También hizo énfasis en que, si se comprueba la responsabilidad de Alexis “N” y de otros involucrados, se apliquen las sanciones correspondientes. La alcaldesa también reiteró su petición para que la Fiscalía General de la República (FGR) atraiga la investigación del asesinato de Carlos Manzo. Consideró que la intervención de la autoridad federal ayudaría a esclarecer los hechos y determinar la responsabilidad de todas las personas involucradas.

El asesinato de Carlos Manzo ocurrió durante las celebraciones por el Día de Muertos en Uruapan, Michoacán. Desde entonces, las autoridades han realizado diferentes investigaciones y detenciones relacionadas con el caso. La captura de Alexis “N” forma parte de estas investigaciones y, de acuerdo con información de autoridades federales, con ella aumentó a 32 el número de personas detenidas por su presunta relación con el homicidio.

Mientras continúa el proceso judicial, Grecia Quiroz mantiene su exigencia de justicia para su esposo y padre de sus hijos. La presidenta municipal también señaló que continuará solicitando que se esclarezcan las circunstancias del asesinato y que las autoridades determinen quiénes participaron en el crimen y cuál fue la responsabilidad de cada uno. El caso continúa bajo investigación y será el proceso judicial el que determine la responsabilidad penal de Alexis “N” y de los demás involucrados.