Asesinan a líder del PRI en Tetecala, Morelos, tras ataque en una vivienda

Zeón Juárez líder regional del PRI Morelos

Zenón Juárez Hernández, presidente del Comité Municipal del Partido Revolucionario Institucional (PRI) en Tetecala, Morelos, fue asesinado durante un ataque armado registrado la noche del viernes 18 de septiembre. En los hechos también murió un hombre que se encontraba con él.

De acuerdo con los primeros reportes, la agresión ocurrió alrededor de las 20:40 horas en un inmueble ubicado sobre la calle Abasolo, en la colonia Centro de Tetecala. Un grupo de hombres armados ingresó al lugar y disparó contra las personas que se encontraban dentro. Tras la agresión, una de las víctimas perdió la vida en el sitio. Zenón Juárez Hernández resultó gravemente herido, por lo que fue trasladado al Hospital General de Tetecala “Dr. Rodolfo Becerril de la Paz”. Sin embargo, debido a las lesiones provocadas por los disparos, posteriormente se confirmó su fallecimiento.

El reporte de las detonaciones provocó la movilización de elementos de seguridad hacia la zona. La vivienda fue asegurada mientras se realizaban las primeras diligencias para recabar indicios y establecer cómo ocurrieron los hechos. Personal del Ministerio Público de la Fiscalía Regional Sur Poniente, de la Agencia de Investigación Criminal y de la Coordinación de Servicios Periciales participaron en las investigaciones iniciales. También se realizaron los levantamientos de los cuerpos correspondientes.

La Fiscalía General del Estado de Morelos informó que mantiene abiertas distintas líneas de investigación para esclarecer el doble homicidio, identificar a los responsables y determinar las circunstancias que provocaron el ataque. Hasta este sábado 19 de septiembre, las autoridades no habían informado sobre personas detenidas por estos hechos ni habían dado a conocer públicamente el posible móvil de la agresión.

Zenón Juárez Hernández tenía participación en la política local como dirigente municipal del PRI en Tetecala. Además, anteriormente se desempeñó como director del Sistema de Agua Potable del municipio, por lo que también había ocupado un cargo dentro de la administración municipal. Tras conocerse su asesinato, el PRI de Morelos condenó el hecho y exigió a las autoridades investigar lo ocurrido. El partido pidió que quienes resulten responsables sean llevados ante la justicia.

La dirigencia estatal del PRI expresó sus condolencias a familiares y personas cercanas al dirigente municipal, además de señalar la necesidad de esclarecer el ataque ocurrido en Tetecala. El homicidio ocurre en un contexto de preocupación por hechos de violencia registrados en distintas zonas de Morelos. Sin embargo, hasta el momento las autoridades no han establecido públicamente que el asesinato de Juárez Hernández esté relacionado con su actividad política.

La Fiscalía estatal señaló que continuará con las investigaciones y agotará las líneas correspondientes para esclarecer el caso. Los trabajos incluyen la recopilación de indicios y testimonios que permitan identificar a las personas que participaron en la agresión. Mientras tanto, el asesinato del dirigente municipal priista generó reacciones dentro de su partido, que solicitó resultados a las autoridades encargadas de la investigación.

Por ahora, el caso permanece abierto y será la Fiscalía General del Estado de Morelos la encargada de determinar las circunstancias del doble homicidio, así como las posibles responsabilidades de quienes participaron en el ataque. La investigación continuará para conocer el motivo de la agresión y establecer la identidad de los responsables del asesinato de Zenón Juárez Hernández y del hombre que lo acompañaba.