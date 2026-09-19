Santiago Nieto recorre tianguis de Sombrerete como parte de las tareas de organización de Morena en Querétaro

Santiago Nieto

Santiago Nieto Castillo, coordinador de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Querétaro, realizó un recorrido por el tianguis de Sombrerete, donde conversó con comerciantes, vecinas y vecinos como parte de las actividades de organización territorial que desarrolla en la entidad.

Durante la visita, Nieto Castillo recorrió diferentes espacios del tianguis y tuvo acercamientos con habitantes de la zona, con quienes intercambió comentarios y escuchó algunas de las necesidades que existen en la comunidad.

El recorrido forma parte de las actividades que el coordinador realiza en diferentes colonias y comunidades de Querétaro, con el objetivo de mantener contacto directo con la población y llevar información sobre las acciones relacionadas con el movimiento de transformación.

A través de sus redes sociales, Nieto destacó que las actividades se realizan “calle por calle, colonia por colonia”, como una forma de mantener presencia en el territorio y acercarse directamente a los habitantes.

Durante la jornada, el también exfuncionario federal señaló que el trabajo territorial permite conocer de primera mano las inquietudes de las personas y establecer espacios de diálogo con diferentes sectores de la población.

La visita al tianguis de Sombrerete también permitió que comerciantes y habitantes expresaran sus opiniones y conversaran directamente con el coordinador estatal. Estos encuentros forman parte de las tareas que Morena realiza en Querétaro dentro de la denominada Coordinación de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional.

Nieto Castillo señaló que uno de los objetivos de estas actividades es informar a la población y escuchar las necesidades particulares de cada comunidad. De acuerdo con su mensaje, la intención es mantener una comunicación directa y evitar que las actividades de organización se concentren únicamente en reuniones internas.El coordinador estatal afirmó que la transformación también se construye en el territorio, mediante el contacto con las personas, el intercambio de información y el diálogo con las comunidades “Porque la transformación también se construye en el territorio: escuchando, informando y caminando junto al pueblo”, expresó en su publicación.

Las actividades territoriales de Morena en Querétaro forman parte de los trabajos que realizan sus coordinaciones estatales para mantener contacto con la población y fortalecer la organización de sus estructuras. En este caso, el recorrido por el tianguis de Sombrerete permitió que Nieto Castillo tuviera contacto con comerciantes y habitantes de la zona, además de conocer algunas de las situaciones que enfrentan en su vida cotidiana.

El coordinador señaló que este tipo de recorridos continuarán en diferentes puntos del estado, con visitas a colonias y comunidades para mantener comunicación con la ciudadanía. La estrategia de recorrer las calles busca también generar espacios de diálogo donde las personas puedan expresar directamente sus inquietudes. Para Morena, el trabajo territorial representa una parte importante de sus actividades de organización y comunicación con la población.

Nieto Castillo ha planteado que las tareas de la coordinación deben desarrollarse cerca de las comunidades, por lo que los recorridos forman parte de la agenda que mantiene en el estado. El encuentro en el tianguis de Sombrerete concluyó con el compromiso de continuar recorriendo diferentes zonas de Querétaro y mantener el contacto con habitantes y comerciantes.

De esta manera, el coordinador estatal de la Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional continúa con actividades de territorio en Querétaro, bajo una dinámica que busca combinar la difusión de información con el diálogo directo con la ciudadanía. Los recorridos por calles, colonias y espacios públicos forman parte de las actividades que Nieto Castillo ha señalado como necesarias para conocer las necesidades de las comunidades y mantener una comunicación constante con la población.