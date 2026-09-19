COPRED presenta avances del primer Diagnóstico Estatal sobre Discriminación en Jalisco

El Consejo para Prevenir y Eliminar la Discriminación en el Estado de Jalisco (COPRED) presentó los avances preliminares del primer Diagnóstico Estatal sobre Discriminación, un ejercicio que hasta el momento reúne alrededor de mil respuestas de diferentes sectores de la población.

Los resultados fueron dados a conocer durante la Tercera Sesión Ordinaria del COPRED, donde autoridades, representantes de la academia y organizaciones de la sociedad civil revisaron el avance de la consulta que busca conocer las experiencias y percepciones de la población en materia de discriminación.

El diagnóstico tiene como objetivo reunir información que permita identificar las desigualdades que existen en el estado y, con ello, generar políticas públicas que atiendan las necesidades de los diferentes grupos de la sociedad. Para realizar este ejercicio se habilitaron tres herramientas de consulta. Una está dirigida a niñas, niños y adolescentes de hasta 17 años; otra a personas servidoras públicas y una más a la ciudadanía en general.

De acuerdo con las autoridades, hasta el momento se han recibido cerca de mil respuestas entre los tres cuestionarios. Sin embargo, la consulta continúa abierta, por lo que la Subsecretaría de Derechos Humanos hizo un llamado a la población para participar y compartir el formulario con familiares, amigos, instituciones y otros sectores. Alberto Bayardo Pérez Arce, subsecretario de Derechos Humanos y presidente del COPRED, destacó la importancia de contar con información que permita conocer de manera más cercana las condiciones que enfrenta la población.

El funcionario señaló que para modificar las políticas públicas y atender las desigualdades es necesario contar con datos reales y representativos. Por ello, invitó a la ciudadanía y a las instituciones a participar antes de que concluya el periodo de consulta. Como parte de las actividades para aumentar la participación, la Dirección de Diversidad Sexual del Estado realizó brigadas en diferentes puntos de Jalisco. Entre los lugares visitados se encuentran zonas del Centro Histórico de Guadalajara y estaciones del Sistema de Tren Eléctrico Urbano (SITEUR).

En estos espacios, personal encargado del diagnóstico se acercó directamente a la población para facilitar el llenado de los cuestionarios y explicar la importancia de participar en el ejercicio. Viviana Daniela Arce Corona, secretaria ejecutiva del COPRED y titular de la Dirección de Diversidad Sexual del Estado, explicó que el personal ha realizado un esfuerzo para llevar el diagnóstico a distintos lugares y conseguir que más personas puedan expresar sus experiencias.

La funcionaria también destacó la importancia de que los medios de comunicación, el sector privado y las organizaciones de la sociedad civil ayuden a difundir la consulta, debido a la cantidad de habitantes que existen en la Zona Metropolitana de Guadalajara. El cuestionario permanecerá disponible para la ciudadanía hasta el 15 de octubre, por lo que las personas interesadas todavía pueden participar a través del formulario habilitado por el Gobierno de Jalisco.

La información obtenida mediante este diagnóstico será utilizada como una herramienta para conocer las situaciones de discriminación que se presentan en la entidad y contar con mayores elementos para diseñar acciones y políticas públicas. Las autoridades señalaron que la participación de distintos sectores de la población es importante para que los resultados reflejen diferentes experiencias y realidades. Por ello, también se busca que niñas, niños y adolescentes, personas servidoras públicas y ciudadanía en general formen parte de la consulta.