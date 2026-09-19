Sheinbaum advierte sanciones si se confirma violación a la ley por ingreso de agentes de la CIA a Chihuahua

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo advirtió que, si las investigaciones confirman que algún funcionario público permitió el ingreso o participación de agentes de la Agencia Central de Inteligencia (CIA) en territorio mexicano en violación de alguna disposición legal, se deberá proceder conforme a la legislación.

La declaración ocurrió este sábado 19 de septiembre, después de que la mandataria federal sostuviera un encuentro privado con la gobernadora de Chihuahua, María Eugenia Campos Galván, durante su visita a Ciudad Juárez. De acuerdo con información publicada por Al Instante Chihuahua, ambas funcionarias hablaron sobre distintos temas relacionados con la coordinación entre los gobiernos federal y estatal. El caso de los agentes estadounidenses se remonta a un operativo realizado en Chihuahua para desmantelar un laboratorio clandestino. El asunto generó diferencias entre el Gobierno federal y la administración estatal debido a la participación de personal extranjero en territorio mexicano.

Sheinbaum señaló que durante la conversación con Maru Campos dejó claro que, si se comprueba que hubo alguna violación a la ley, las autoridades deberán actuar. La gobernadora, según lo expresado por la presidenta, estuvo de acuerdo con que se proceda en caso de que algún funcionario de su administración haya incurrido en una conducta ilegal.

El tema ya es investigado por la Fiscalía General de la República (FGR). Desde mayo, la presidenta había explicado que la investigación buscaba determinar cómo ocurrió la participación de agentes extranjeros y si existió algún delito. En ese momento, Sheinbaum también aclaró que los agentes extranjeros pueden ingresar legalmente a México utilizando documentos de viaje correspondientes, pero que, si realizan labores de inteligencia, existe un procedimiento para autorizar su permanencia y actividades mediante las instituciones mexicanas correspondientes.

La presidenta explicó posteriormente que cuatro agentes estadounidenses habían estado relacionados con el caso que se hizo público. Dos fallecieron en territorio mexicano y otros dos fueron retirados del país después de que se solicitara su salida, debido a que no contaban con la acreditación necesaria para realizar labores de inteligencia. El conflicto provocó diferencias públicas entre el Gobierno federal y la administración de Chihuahua. Sin embargo, durante su visita a Ciudad Juárez, Sheinbaum destacó la importancia de mantener la coordinación institucional con el gobierno estatal.

La reunión con Campos ocurrió después de que la gobernadora solicitara formalmente un encuentro con la presidenta para abordar distintos asuntos de Chihuahua. Entre los temas planteados por la mandataria estatal se encontraban cuestiones relacionadas con seguridad y otros asuntos de interés para la entidad. Inicialmente, Sheinbaum había informado que no tendría una reunión privada con Campos durante su gira por Chihuahua y que sería la secretaria de Gobernación, Rosa Icela Rodríguez, quien atendería las peticiones de la gobernadora. Sin embargo, finalmente ambas mandatarias sostuvieron un encuentro privado en el aeropuerto de Ciudad Juárez.

Después de la reunión, Sheinbaum reiteró que la cooperación entre autoridades debe mantenerse dentro del marco jurídico mexicano. También señaló que los temas federales relacionados con Chihuahua serán atendidos de manera coordinada a través de las secretarías correspondientes.

Por ahora, la investigación continúa y corresponde a la FGR determinar si existieron responsabilidades legales. La presidenta ha señalado que el caso no debe ser interpretado únicamente como una diferencia política, sino como una investigación relacionada con el cumplimiento de las leyes mexicanas y la participación de agentes extranjeros. Mientras avanzan las indagatorias, el Gobierno federal mantiene la postura de que cualquier funcionario que haya incumplido la legislación deberá enfrentar las consecuencias que correspondan, siempre que las autoridades competentes acrediten alguna responsabilidad.