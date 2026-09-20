Beatriz Mojica y Félix Salgado envían mensaje de unidad en Morena Guerrero

Unidad. Beatriz Mojica y Félix Salgado mandan señal de unidad en Morena Guerrero.

Una fotografía y un mensaje de unidad marcaron este domingo la conversación política en Morena Guerrero: la senadora Beatriz Mojica Morga hizo público un encuentro con el senador Félix Salgado Macedonio, en el que destacó la importancia de sumar liderazgos, fortalecer al movimiento y construir una ruta común en la nueva etapa política del partido en el estado.

A través de su cuenta de Facebook, Mojica Morga definió a Salgado Macedonio como “un gran luchador social y político de nuestro estado”, subrayando el compromiso de trabajar en unidad y poner por delante el bienestar de las y los guerrerenses.

La fotografía adquiere relevancia por el peso político que ambos mantienen dentro de Morena y por el mensaje de cohesión que proyecta hacia las distintas expresiones que conviven en el movimiento.

Mojica reiteró que su ruta estará basada en la inclusión y el reconocimiento de las aportaciones de cada liderazgo: “La unidad se construye escuchando, reconociendo lo que cada quien aporta y abriendo espacio para todas y todos”.

Con ese planteamiento, la coordinadora estatal reafirmó su línea de construir acuerdos y sumar liderazgos en una etapa de reorganización política y territorial.

El mensaje también vinculó el trabajo político en Guerrero con el proyecto nacional encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum, al señalar que la Transformación requiere responsabilidad compartida y trabajo conjunto.

La publicación fue interpretada como un gesto de reconciliación interna y de fortalecimiento de la estructura partidista en Guerrero, en un momento clave para consolidar la cohesión de Morena rumbo a los próximos procesos políticos y electorales.