Detienen a tercera implicada en homicidio de estudiante de academia militarizada

Detienen a Mariana “N” por homicidio de adolescente en Morelos

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) de la Fiscalía Regional Oriente cumplimentaron una orden de aprehensión contra Mariana “N”, señalada como probable responsable del delito de homicidio calificado en agravio del adolescente E.L.T.T., quien falleció durante un campamento de la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”.

La orden judicial fue ejecutada en Ciudad de México como parte de la coordinación entre la Fiscalía de Morelos, la Fiscalía General de Justicia y la Policía de Investigación (PDI) de la capital del país. Con esta detención, suman tres personas aprehendidas por su probable participación en los hechos ocurridos en 2025.

Los hechos ocurrieron el 25 de abril de 2025, cuando el adolescente acudió a un campamento organizado por la Academia Militarizada “Ollin Cuauhtémoc”, realizado en la comunidad Felipe Neri, en los límites de Morelos y el Estado de México. De acuerdo con las investigaciones, el menor habría perdido la vida a golpes.

La investigación

Como parte de las indagatorias, el Ministerio Público adscrito a la Fiscalía Regional Oriente obtuvo información que permitió establecer la probable participación de Mariana “N” en el homicidio, por lo que solicitó y obtuvo una orden de aprehensión en su contra.

La captura se realizó en la Ciudad de México y forma parte del seguimiento de las investigaciones por la muerte del estudiante, ocurrida durante las actividades del campamento de la academia militarizada.

Antecedentes

Por estos mismos hechos, Angélica “N” y Juan Carlos “N” fueron aprehendidos el 10 de mayo de 2025 en el Estado de México. Ambos se encuentran vinculados a proceso e internados en el Centro Estatal de Reinserción Social (Cereso) de Cuautla.

Con la detención de Mariana “N”, las autoridades suman una tercera persona asegurada por su probable responsabilidad en el homicidio del adolescente E.L.T.T., mientras continúan las actuaciones correspondientes dentro de la investigación.

En las próximas horas, Mariana “N” comparecerá en audiencia inicial ante el juez que la requirió, quien determinará su situación legal conforme avance el proceso.