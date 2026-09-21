Operativo en Puerto Peñasco, Sonora, deja siete detenidos y tres personas liberadas

Un operativo realizado en Puerto Peñasco, Sonora, permitió ubicar un inmueble presuntamente relacionado con la privación ilegal de la libertad de varias personas, además de lograr la detención de siete personas y la liberación de tres víctimas.

Los trabajos de investigación fueron realizados por la Fiscalía General de Justicia del Estado de Sonora (FGJES), con información proporcionada por el Centro Nacional de Inteligencia y con la participación de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa)y la Agencia Ministerial de Investigación Criminal (AMIC). La operación fue encabezada por elementos de la Defensa y de la AMIC, quienes ubicaron el inmueble señalado como parte de las investigaciones relacionadas con la privación ilegal de la libertad de varias personas. Durante el desarrollo del operativo, los agentes fueron recibidos con disparos de arma de fuego, por lo que se registró una agresión contra el personal que participaba en la acción.

A pesar de la situación, las autoridades lograron continuar con el operativo y detener a siete personas que se encontraban en el lugar. Además, fueron localizadas y liberadas tres personas que permanecían privadas de la libertad. Como resultado de la intervención, las autoridades también aseguraron un importante arsenal, integrado por más de 40 armas largas, dos ametralladoras Minimi y una ametralladora Browning M2 calibre .50.

En el inmueble también fueron localizados artefactos explosivos improvisados, así como casi cuatro mil cartuchos. A esto se sumó el aseguramiento de droga, equipo táctico y varios vehículos de alta gama que contaban con reporte de robo en Estados Unidos. Estos aseguramientos forman parte de las acciones realizadas por las instituciones de seguridad durante el operativo, luego de los trabajos de investigación que permitieron ubicar el inmueble en Puerto Peñasco.

Durante la agresión, tres agentes de la Agencia Ministerial de Investigación Criminal resultaron heridos. Las autoridades destacaron su participación en el operativo y reconocieron su actuación durante los hechos. De acuerdo con la información difundida, los tres agentes se encuentran fuera de peligro y reciben atención médica después de las lesiones que sufrieron durante la intervención. Las instituciones participantes destacaron la coordinación entre las diferentes corporaciones para realizar el operativo y atender las investigaciones relacionadas con la privación ilegal de la libertad.

También se reconoció la coordinación y el respaldo del gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, durante las acciones de seguridad realizadas en la entidad. El operativo en Puerto Peñasco forma parte de los trabajos de investigación y coordinación entre autoridades estatales y federales para atender delitos de alto impacto en Sonora.

Las personas detenidas, así como las armas, cartuchos, explosivos, droga, equipo táctico y vehículos asegurados, quedaron a disposición de las autoridades correspondientes, quienes deberán continuar con las investigaciones para determinar las responsabilidades legales de los involucrados. Las autoridades señalaron que los trabajos de investigación continuarán para esclarecer los hechos y determinar si existen más personas relacionadas con las actividades investigadas.