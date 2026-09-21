Quintana Roo logra mayor avance nacional en competitividad; se posiciona en el Top Ten

La Gobernadora de Quintana Roo, Mara Lezama, sigue impulsando el crecimiento económico de la entidad

Avance nacional en competitividad — Quintana Roo registró el mayor avance del país en el Índice de Competitividad Estatal (ICE) 2026 del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), al escalar 12 posiciones y ubicarse en el noveno lugar nacional.

El avance coloca a Quintana Roo como la entidad que más posiciones ganó en esta edición. Este resultado refleja logros en el gobierno diferente, humanista con corazón feminista que encabeza Mara Lezama Espinosa.

Este resultado acompaña una etapa de transformación en Quintana Roo, que cuenta con el respaldo y el impulso de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo con obras y acciones orientadas a mejorar la movilidad, ampliar los servicios de salud y fortalecer las oportunidades para quienes trabajan y emprenden.

Entre ellas destacan el Puente Nichupté, los proyectos hospitalarios para ampliar el acceso a servicios de tercer nivel y otras obras estratégicas de movilidad y conectividad, orientadas a generar mejores condiciones para la inversión, el empleo y el bienestar de las familias.

El ICE del IMCO evalúa las condiciones que tienen las entidades federativas para generar, atraer y retener talento e inversión, a partir de indicadores relacionados con aspectos económicos, laborales, sociales, institucionales, de infraestructura e innovación.

El instituto señala que una mayor competitividad contribuye a generar condiciones para mercados laborales predominantemente formales, atraer talento de mayor calidad y elevar la sofisticación productiva.

La Crónica de Hoy 2026