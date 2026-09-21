Respaldan senadores morenistas fortalecimiento de corporaciones policiacas; “seguridad exige resultados”.

Presentan Fuerza de Acción Binnizá en Oaxaca

Senadores de Morena refrendaron su respaldo legislativo al fortalecimiento de las corporaciones policiacas a fin de garantizar la tranquilidad de las familias en México pues advirtieron que la seguridad exige resultados.

En ese sentido, el senador Antonino Morales Toledo respaldó las acciones en materia de seguridad que se realizan en estados como Oaxaca donde se presentó la Fuerza de Acción Estratégica “Binnizá”, que se suma a la inversión histórica superior a 1,290 millones de pesos para combatir al crimen.

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, presentó la nueva corporación, integrada por 50 elementos de la Fiscalía General del Estado de Oaxaca y 50 de la Secretaría de Seguridad Pública, con una inversión de 171 millones 98 mil 967.98 pesos. Su incorporación reforzará la prevención, el combate y la atención de delitos en las regiones con mayores retos.

“Quien no dé resultados de aquí a diciembre, no habrá tarjeta amarilla, será directo la tarjeta roja”, advirtió el mandatario estatal

Las autoridades estatales resaltaron que se trata de una fuerza de élite que será la primera línea de defensa para garantizar la paz en el estado, con equipos y elementos especializados con adiestramiento para intervenir en situaciones de alto riesgo.

El senador Morales coincidió en que la seguridad exige resultados, no pretextos por lo cual recalcó que no habrá tregua para quienes pretendan generar miedo o violencia.

Subrayó que tan solo los delitos de alto impacto cayeron en un 38% y los resultados son fruto de la coordinación entre los tres órdenes de gobierno.

“Atender las causas y no dejar a nadie atrás es la ruta para construir el segundo piso de la Transformación. No puede haber paz sin justicia”, expresó.

De acuerdo con las cifras, Oaxaca se mantiene como el quinto estado más seguro del país.

El promedio diario de víctimas de homicidio doloso y feminicidio disminuyó en 24 y 53 por ciento respecto a diciembre de 2022. Los homicidios dolosos pasaron de 1,012 casos en 2023 a 1,004 en 2024, 889 en 2025 y 560 en lo que va de 2026. El robo de vehículos con violencia reportó 59 por ciento menos y hay cerca de 18 mil detenciones con 6,719 vinculaciones a proceso y 2,665 sentenciados.