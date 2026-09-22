Huracán Polo se intensifica a categoría 5 y genera lluvias intensas en costas del Pacífico

El huracán Polo se intensificó durante las primeras horas de este martes hasta alcanzar la categoría 5 en la escala Saffir-Simpson, convirtiéndose en un fenómeno meteorológico de gran intensidad que mantiene bajo vigilancia a diferentes estados de la costa del Pacífico mexicano.

De acuerdo con el Aviso Meteorológico No. 19-26 del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), emitido a las 06:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán Polo se encontraba sobre el océano Pacífico, aproximadamente a 355 kilómetros al sur de Zihuatanejo, Guerrero, y a 580 kilómetros al sur-sureste de Manzanillo, Colima.El sistema presentaba vientos máximos sostenidos de 260 kilómetros por hora y rachas de hasta 315 kilómetros por hora. Además, se desplazaba hacia el este a una velocidad de nueve kilómetros por hora, de acuerdo con la información proporcionada por el organismo dependiente de la Comisión Nacional del Agua (Conagua).

El SMN señaló que, durante las próximas horas, la amplia circulación de Polo provocará lluvias intensas, de entre 75 y 150 milímetros, en algunas regiones de Colima, Michoacán, Guerrero y Oaxaca. En Michoacán se esperan precipitaciones principalmente en el oeste y la costa, mientras que en Guerrero las lluvias podrían presentarse en las zonas este, costa y oeste. En Oaxaca se pronostican lluvias intensas en la parte occidental del estado.

Por otra parte, Jalisco también tendrá condiciones de lluvia debido a la influencia del sistema. En este estado se pronostican precipitaciones muy fuertes, de entre 50 y 75 milímetros, principalmente en las regiones sur, suroeste y costa. Además de las lluvias, Polo provocará fuertes vientos en diferentes puntos del litoral del Pacífico. En las costas de Michoacán y Guerrero se esperan vientos de entre 40 y 50 kilómetros por hora, con rachas que podrían alcanzar entre 60 y 80 kilómetros por hora.

Para las costas de Jalisco y Colima se pronostican vientos de entre 20 y 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 60 kilómetros por hora. Mientras tanto, en las costas de Oaxaca los vientos podrían alcanzar entre 10 y 20 kilómetros por hora, con rachas de hasta 50 kilómetros por hora. Otro de los efectos que generará el huracán será el incremento del oleaje. En las costas de Michoacán y Guerrero se prevén olas de entre tres y cuatro metros de altura. En Colima y Oaxaca podrían alcanzar entre dos y tres metros, mientras que en Jalisco se espera oleaje de entre 1.5 y 2.5 metros.

Ante estas condiciones, el Servicio Meteorológico Nacional y el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos mantienen una zona de vigilancia por vientos de tormenta tropical desde Tecpan de Galeana, Guerrero, hasta Manzanillo, Colima. Las autoridades también advirtieron que las lluvias ocasionadas por Polo podrían aumentar los niveles de ríos y arroyos y provocar desbordamientos, inundaciones en zonas bajas y deslaves.

Por ello, el SMN llamó a la población de las entidades que podrían resultar afectadas a mantenerse informada mediante los avisos oficiales y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil. Las autoridades meteorológicas continuarán dando seguimiento a la evolución y trayectoria del huracán Polo, debido a que sus condiciones pueden generar efectos importantes en las costas del Pacífico mexicano.