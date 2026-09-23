Comedores de Bienestar de Tamaulipas brindarán alimentos a personas en situación de calle

El Gobierno de Tamaulipas anunció modificaciones en las reglas de operación del programa Comedores de Bienestar, con el objetivo de ampliar la atención a personas que se encuentran en situación de calle y que enfrentan dificultades para acceder a una alimentación adecuada.

La medida fue dada a conocer por la Secretaría de Bienestar Social del estado, como parte de las acciones para atender a los sectores de la población que se encuentran en condiciones de vulnerabilidad. El programa busca garantizar el acceso a alimentos preparados para personas que presentan inseguridad alimentaria.

De acuerdo con la información oficial, los Comedores de Bienestar son espacios donde se preparan y entregan alimentos a personas que requieren apoyo. Estos lugares también buscan convertirse en puntos de atención comunitaria para quienes tienen dificultades económicas y no pueden cubrir de manera regular sus necesidades alimentarias.

Con las nuevas disposiciones, las personas en situación de calle podrán ser consideradas dentro de la población que puede recibir este apoyo. La intención es que la falta de un domicilio o de condiciones estables de vida no sea un impedimento para acceder a una alimentación.

El programa forma parte de las políticas sociales que desarrolla el Gobierno de Tamaulipas a través de la Secretaría de Bienestar Social. Entre sus objetivos se encuentra reducir los niveles de inseguridad alimentaria de la población que vive en condiciones de pobreza o vulnerabilidad.

Las reglas del programa también consideran a otros grupos que pueden encontrarse en condiciones de vulnerabilidad, como niñas y niños, personas jóvenes, mujeres embarazadas o en periodo de lactancia, personas con discapacidad, adultos mayores y personas afectadas por alguna situación de emergencia o desastre.

La Secretaría de Bienestar Social señala que el programa busca atender el derecho a la alimentación mediante la entrega de alimentos preparados en espacios comunitarios. Además, se contempla la participación de voluntarias y voluntarios que colaboran en las actividades de los comedores, lo que permite involucrar a las propias comunidades en la atención de las personas beneficiarias.De acuerdo con documentos oficiales del programa, los Comedores de Bienestar tienen como propósito contribuir a disminuir la inseguridad alimentaria entre la población que se encuentra en situación de pobreza por ingresos. Para ello, se plantea mantener el suministro de alimentos y facilitar el acceso a comida preparada en las zonas donde existe mayor necesidad.

El Gobierno estatal también ha señalado que la atención alimentaria forma parte de una estrategia más amplia de bienestar social. En su Cuarto Informe de Gobierno se reportó la entrega de raciones calientes de comida a personas beneficiarias de los Comedores de Bienestar, principalmente a quienes se encuentran por debajo de la línea de pobreza por ingresos y a grupos en condiciones de vulnerabilidad. Con esta modificación, las autoridades estatales buscan ampliar la cobertura del programa y atender a personas que viven una situación de mayor vulnerabilidad, como quienes no cuentan con un lugar estable para vivir.

La Secretaría de Bienestar Social indicó que las acciones de los Comedores de Bienestar tienen como finalidad apoyar a la población que enfrenta dificultades para conseguir alimentos de manera regular y contribuir a mejorar sus condiciones de vida. De esta manera, el Gobierno de Tamaulipas pretende fortalecer los mecanismos de atención alimentaria y ampliar el número de personas que pueden acceder a los apoyos sociales, especialmente aquellas que viven en condiciones de pobreza, vulnerabilidad o situación de calle.