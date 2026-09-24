Bedolla inicia la entrega de 202 mil pares de tenis a estudiantes de secundaria en Michoacán

Con el objetivo de impulsar la formación educativa de las y los estudiantes del estado, y al mismo tiempo fortalecer la economía de cientos de familias, el gobernador de Michoacán, Alfredo Ramírez Bedolla inició la entrega de 202 mil pares de tenis en mil 728 escuelas secundarias y telesecundarias públicas del estado.

Desde Uruapan, en la Escuela Secundaria Técnica No. 30, el mandatario estatal mencionó que como parte del programa “Jalo a Estudiar, Jalo por la Paz”, este jueves se dotaron de mil 094 pares de calzado deportivo al alumnado de este plantel.

También, señaló que al término de este 2026, se habrán entregado más de 800 mil pares de tenis en estos últimos 4 años, en beneficio de las y los alumnos de todas las secundarias generales, técnicas y telesecundarias de la entidad.

Ramírez Bedolla, refirió que este apoyo forma parte de la estrategia integral de educación cuyo objetivo es aumentar la permanencia y el aprovechamiento escolar, para que así las niñas, niños y adolescentes de todo el estado concluyan sus estudios sin que se vena afectados por los factores económicos.

Por su parte, la secretaria de Educación, Patricia Flores Anguiano, destacó que estas políticas públicas han permitido elevar los indicadores educativos y superar el promedio de aprendizaje en la transición de secundaria a preparatoria, reflejo del compromiso de la presente administración con el sector.