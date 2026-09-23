Puebla destaca resultados en seguridad y alerta sobre desinformación digital

El coordinador de Gabinete del Gobierno de Puebla, José Luis García Parra, afirmó que las y los poblanos tienen derecho a recibir información verdadera y verificable, por lo que llamó a la ciudadanía a identificar contenidos falsos que circulan principalmente en redes sociales. Durante el octavo episodio del programa “Derecho de Réplica”, denominado “Del hecho a la narrativa: Inseguridad y amplificación digital en Puebla”, García Parra habló sobre la manera en que algunos hechos delictivos pueden ser difundidos y modificados en internet hasta generar una percepción diferente a lo ocurrido.

El funcionario explicó que el ecosistema digital funciona mediante distintos mecanismos, entre ellos las llamadas cámaras de eco, que permiten que las personas reciban principalmente contenidos relacionados con sus propias ideas. También mencionó la plataformización, relacionada con los algoritmos de las redes sociales, el menor consumo de información periodística y la aceleración de contenidos mediante Inteligencia Artificial. De acuerdo con García Parra, la difusión de un hecho puede comenzar con un acontecimiento real, pero posteriormente se selecciona la parte más impactante o gráfica. Después, el contenido puede repetirse en diferentes cuentas, ser compartido por perfiles con muchos seguidores y terminar generando la percepción de que un hecho ocurre con mayor frecuencia o gravedad de la que realmente tiene.

Como ejemplo, mencionó declaraciones del secretario de Seguridad Pública, vicealmirante Francisco Sánchez González, las cuales, según expuso, fueron editadas para presentar una versión diferente a la original. También habló sobre publicaciones relacionadas con “El Mencho”, en las que circularon imágenes generadas con Inteligencia Artificial de un avión incendiado en el aeropuerto de Guadalajara y de un supuesto incendio en Puerto Vallarta. Según el coordinador de Gabinete, estos contenidos fueron compartidos con mensajes que advertían sobre una supuesta ola de violencia y pedían a la población no salir de sus hogares.

Durante el programa también presentó datos relacionados con la seguridad en Puebla. Señaló que, de acuerdo con cifras de la Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) del INEGI, la tasa de incidencia delictiva disminuyó 5.3 por ciento, mientras que la tasa de prevalencia delictiva bajó 10.4 por ciento. Asimismo, informó que los homicidios disminuyeron 8.4 por ciento durante 2025 en comparación con 2024, mientras que frente al máximo registrado en 2019 la reducción fue de 24 por ciento.

Respecto a las acciones realizadas por las autoridades, García Parra informó que entre el 14 de diciembre de 2024 y el 13 de septiembre de 2026 se llevaron a cabo 526 mil 278 acciones operativas. Como resultado, se reportaron 11 mil 503 personas detenidas, 8 mil 48 vehículos recuperados con reporte de robo y 2 mil 715 vehículos asegurados. También destacó la detención de 150 personas consideradas generadoras de violencia y la recuperación de 3.5 millones de litros de combustible.

El funcionario señaló que estos datos forman parte de la información que debe ser considerada frente a las publicaciones que circulan en redes sociales. “Dato mata grilla y calumnia”, expresó durante la emisión. Además, García Parra recordó algunos principios del Código de Ética del Periodismo, como la búsqueda de la verdad mediante información verificada, la independencia, imparcialidad, responsabilidad y respeto a la privacidad.

El episodio estuvo dividido en seis bloques, en los que se abordó la desinformación digital, casos relacionados con inseguridad, conversación en redes sociales, datos del INEGI y resultados de las acciones de seguridad.Finalmente, el Gobierno de Puebla señaló que continuará presentando información oficial y verificable para contrastar contenidos falsos o descontextualizados y mantener informada a la ciudadanía.