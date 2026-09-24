Acuerdan unidad Beatriz Mojica y Abelina López, tras desencuentro por la coordinación de Guerrero

La dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel con Beatriz Mojica y Abelina López

En medio de los desencuentros y los amagos de fractura interna en Guerrero, la dirigente nacional de Morena, Ariadna Montiel, sostuvo una reunión con Beatriz Mojica, designada coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en la entidad, y con la presidenta municipal de Acapulco, Abelina López, con el objetivo de fortalecer la unidad del movimiento.

Diez días después de que se dieran a conocer los resultados del proceso interno, Ariadna Montiel recalcó que “la unidad es y seguirá siendo nuestro camino”.

“Me dio mucho gusto conversar con las compañeras Beatriz Mojica, coordinadora de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, y nuestra querida Abelina López. Reconocemos el trabajo y compromiso de todas y todos quienes construimos este movimiento”, expresó la dirigente nacional.

Mojica y Abelina López acuerdan privilegiar el diálogo

Tras el encuentro, Beatriz Mojica y Abelina López coincidieron en mantener el diálogo para fortalecer a Morena en Guerrero.

“En diálogo con la presidenta de nuestro partido Morena, Ariadna Montiel Reyes, y nuestra compañera Abelina López Rodríguez, coincidimos en cuidar a nuestro movimiento Morena, seguir dialogando para propiciar la unidad en todo momento. Porque en nuestro partido, sobre cualquier interés personal, está el interés del pueblo de Guerrero”, señaló Beatriz Mojica Morga.

Como parte del acuerdo, también se reconoció el trabajo realizado por Abelina López al frente del gobierno de Acapulco, así como su participación durante el proceso interno, en el que recorrió distintas regiones del estado.

La unidad, eje de la Cuarta Transformación

Mojica Morga subrayó que la unidad representa uno de los pilares fundamentales de la Cuarta Transformación y sostuvo que solo mediante la organización, el diálogo permanente y el respeto entre militantes será posible avanzar en la defensa de la soberanía y el bienestar del pueblo de Guerrero.

Abelina López había cuestionado los resultados de la encuesta

El pasado 14 de septiembre, tras darse a conocer los resultados de la encuesta interna que favoreció a Beatriz Mojica, la presidenta municipal de Acapulco manifestó públicamente su inconformidad con el proceso y advirtió que el partido enfrentaba un momento delicado.

“Esto es un parteaguas… parece que están festejando la crónica de una muerte anunciada”, declaró entonces.

Asimismo, Abelina López sostuvo que Beatriz Mojica ganó “la encuesta de papel”, mientras que ella contaba con el respaldo ciudadano.

“Yo tengo la encuesta real, la del pueblo, donde más de 100 mil personas caminaron conmigo…”, reclamó entonces.