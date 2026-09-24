Sinaloa conmemora el 161 aniversario luctuoso del General Antonio Rosales

El secretario de Salud, Dr. Cuitláhuac González Galindo, presidió el acto cívico conmemorativo por el 161 aniversario del fallecimiento del General Antonio Rosales, realizado en la Plaza Cívica de la Unidad Administrativa de Gobierno del Estado.

Durante la ceremonia se llevó a cabo el izamiento de la Bandera Nacional a media asta, acompañado de los honores de ordenanza y la entonación del Himno Nacional Mexicano. Posteriormente, autoridades civiles y militares se trasladaron a la plazuela Álvaro Obregón, ubicada a un costado de la Catedral de Culiacán, donde se realizó una guardia de honor ante el monumento dedicado al General Antonio Rosales.

José Antonio Abundio de Jesús Rosales Flores, nació el 11 de julio de 1822 en Juchipila, Zacatecas. Realizó sus primeros estudios en su lugar de origen y posteriormente continuó su formación en el Seminario de Guadalajara, mismos que interrumpió en 1846 para incorporarse a la Guardia Nacional ante el conflicto armado entre México y Estados Unidos.

Participó en la Guerra de Reforma y en la Segunda Intervención Francesa en México. En 1864 fue nombrado Gobernador del Estado de Sinaloa, periodo en el que destacó por su liderazgo y participación en la defensa de la soberanía nacional.

Uno de los episodios más relevantes de su trayectoria fue la Batalla de San Pedro, ocurrida el 22 de diciembre de 1864 en el municipio de Navolato, donde, al frente de 264 soldados mexicanos, enfrentó y derrotó a las fuerzas del Ejército Francés. Este acontecimiento es considerado un hecho significativo de la historia de Sinaloa y de la defensa de la soberanía nacional.

A 161 años de su fallecimiento, el Gobierno de Sinaloa honra la memoria del General Antonio Rosales y reconoce su legado histórico, así como los valores de patriotismo, valentía y defensa de la soberanía que representa para las nuevas generaciones.