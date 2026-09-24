Según datos del ENVIPE, Coahuila es el estado más seguro de todo México

El Modelo de Seguridad Coahuila es una estrategia coordinada entre todas las instituciones de seguridad que actúan día con día por mantener el orden y la paz en el estado, esta estrategia ha obtenido excelentes resultados desde su aplicación.

Los resultados que arrojó la última Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2026, señalan que Coahuila es el estado más seguro de todo México. El fortalecimiento de este modelo ha mejorado los índices de seguridad en la entidad, en 2021 se tenía un 43.3% de percepción de seguridad ante la ciudadanía y hoy, en 2026 alcanza un 71.5%, siete de cada 10 coahuilenses se sienten seguros en su estado. La media nacional de la ENVIPE 2026 es del 24.7%. En esta última encuesta, Coahuila superó a Yucatán (63.8 %), Aguascalientes (57.8 %), Querétaro (53.4 %) y Baja California Sur (49.4 %).

El gobernador Manolo Jiménez Salinas ha reiterado que los niveles de paz y tranquilidad que se viven en todas las regiones del estado se han construido gracias al trabajo conjunto entre las y los coahuilenses, la sociedad civil organizada, la iniciativa privada, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional y demás instituciones del Estado.

De la misma manera, de acuerdo con la última Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU), Coahuila tiene a las tres ciudades de la entidad que se miden en este indicador, dentro del Top 5 entre las de mejor percepción de seguridad de todo México. En esta medición, Piedras Negras se mantiene como la segunda ciudad más segura de México y como la frontera más segura del país. Saltillo mejoró una posición respecto a la pasada encuesta, al pasar del cuarto al tercer lugar nacional y se conserva como la ciudad capital más segura de México. Torreón se ubica en el quinto lugar nacional entre las ciudades más seguras.

Desde el inicio de la actual administración, el Modelo de Seguridad Coahuila basado en prevención, proximidad, inteligencia y fuerza se ha ido reforzando para mejorar el blindaje de la entidad. El Gobierno del Estado ha invertido miles de millones de pesos en el tema de seguridad en acciones de infraestructura, patrullas, uniformes, capacitación, armas, equipamiento, así como en mejorar las condiciones laborales de las y los elementos de las diferentes corporaciones.

Durante la gestión Manolo Jiménez, se han puesto en marcha las construcciones de 18 cuarteles para la Policía Estatal, el Ejército Mexicano, la Guardia Nacional, la Marina Armada, así como un Centro Integral de Seguridad y Protección Ciudadana, además de la construcción de cinco arcos de seguridad carreteros ubicados en zonas estratégicas.

En todas estas acciones se han invertido más de ocho mil millones de pesos y tan solo en 2026 se ejerce un presupuesto sin precedentes para el tema de seguridad, de más de cuatro mil millones de pesos.

“En Coahuila no estamos exentos de que ocurra algún hecho, pero cuando pasa, tenemos la capacidad de actuar de manera determinante y contundente”, manifestó el Mandatario estatal.