Puebla será sede de la 11.ª edición de los Galardones Ángel del Turismo 2026

La subsecretaria Nathalie Desplas y la secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, Carla López-Malo Villalón, anunciaron este jueves que Puebla será sede de la 11.ª edición de los Galardones Ángel del Turismo, que por primera vez se realizará fuera de la Ciudad de México, el próximo 29 de octubre.

Los Galardones Ángel del Turismo reconocen a quienes contribuyen a fortalecer la actividad turística en México, desde empresarios y emprendedores hasta comunidades, prestadores de servicios, cocineras tradicionales, artesanos, hoteleros, transportistas y guías.

“Reconocen a los que innovan, a los que emprenden, a los que promueven, a los que conservan, que reciben y que hacen que cada viaje se convierta en una experiencia inolvidable. Y sobre todo, reconocen también algo muy importante: que detrás de cada destino hay trabajo, hay inversión, hay talento, hay comunidad y familias que encuentran en el turismo oportunidades de bienestar y de prosperidad”, expresó la subsecretaria Nathalie Desplas.

Por su parte, la secretaria de Desarrollo Turístico de Puebla, Carla López-Malo Villalón, subrayó que la llegada de este evento representa una oportunidad para mostrar la diversidad de experiencias y el talento que existe en la entidad, así como para reconocer a quienes hacen posible que Puebla sea un destino turístico cada vez más visible.

“Hoy nuestro estado vive un momento muy importante y detrás de todos estos números hay algo mucho más importante: hay personas, hay una cocinera tradicional que comparte una receta que aprendió de su abuela, hay una artesana que transforma con sus manos la identidad de sus comunidades, hay una guía que logra que alguien se enamore de Puebla”, expuso.

Agregó que la actividad turística en Puebla se fortalece con el trabajo de hoteleros, restauranteros, transportistas, emprendedores y prestadores de servicios, quienes contribuyen a que cada visitante pueda conocer y vivir la identidad de la entidad.

La edición 2026 contempla categorías como Mejor Experiencia Turística; Emprendedor o Innovador del Año, Promotor de México en el Exterior, Mejor Hotel, Destino Turístico del Año, Trayectoria Profesional o Empresarial, Mejor Experiencia Gastronómica Mexicana, Mérito Empresarial en la Industria de Reuniones, Gestión Pública en Turismo de Reuniones y Mejor Estrategia de Promoción de un Destino, entre otras.

Asimismo, este año se incorporan reconocimientos con énfasis en Turismo Sustentable, Turismo Comunitario y Rural, Turismo Social, Accesible e Incluyente, Mujer del Año, Generador de Contenido del Año, Mejor Producto Turístico, Contribución Periodística al Turismo y Mejor Ciudad Sede del Mundial de Fútbol 2026, además de los Ángeles honorarios a la trayectoria y al mérito empresarial o institucional.

Finalmente, el presidente de los Galardones Ángel del Turismo, Fidel Ovando Zavala, destacó que Puebla es un destino cuya diversidad difícilmente puede resumirse en una sola imagen, por lo que consideró que la mejor manera de conocerlo es vivir sus experiencias.

El presidente de los Galardones Ángel del Turismo, Fidel Ovando Zavala, explicó que esta edición también busca dar mayor visibilidad a iniciativas vinculadas con el turismo sustentable, comunitario, social, accesible e incluyente.