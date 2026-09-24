Tamaulipas coordina acciones preventivas ante riesgos y urgencias epidemiológicas

En Tamaulipas, se llevó a cabo la tercera sesión ordinaria del Comité Estatal de Seguridad en Salud, en la que se analizaron temas prioritarios como la situación epidemiológica del sarampión, los efectos de las temperaturas extremas y el pronóstico de lluvias, los avances en el proceso de certificación de Tamaulipas como estado libre de paludismo autóctono; así como las acciones preventivas ante riesgos de interés en salud pública.

El secretario particular, Ángel Delfino Gómez Lizárraga, acompañado por el coordinador estatal de los Servicios Públicos de Salud IMSS-Bienestar en Tamaulipas, Marggid Antonio Rodríguez Avendaño, encabezó la toma de protesta de los integrantes y la firma del Acta de Actualización del Comité.

La directora general de Políticas de Salud y Bienestar Poblacional, Sergia Juárez Delgado, destacó las responsabilidades de los integrantes y la importancia de fortalecer la participación coordinada de las instituciones en las acciones de prevención, preparación y respuesta ante urgencias epidemiológicas, contingencias y desastres.

“La seguridad en salud no se construye cuando la emergencia ya está frente a nosotros, se construye anticipándonos, coordinándonos y actuando a tiempo(...), para dar respuesta oportuna y evitar que el riesgo se convierta en emergencia”, destacó.

La situación epidemiológica del sarampión a la fecha registra cerca de 13 mil casos en México y Tamaulipas se mantiene sin casos en este año, por lo cual se acordó identificar los municipios, localidades y grupos con población susceptible para implementar acciones focalizadas de vacunación, además de mantener la notificación inmediata y la toma oportuna de muestras de todo caso probable.

Respecto a las altas temperaturas que se mantienen en el territorio y la ausencia de lluvias, el sistema de vigilancia epidemiológica informó que, se registraron 60 casos de insolación, 25 de deshidratación y 56 golpes de calor, por lo cual, se mantienen actualizados los mecanismos de vigilancia y respuesta ante situaciones asociadas con las temperaturas extremas.

El representante de la dirección técnica de la CONAGUA, Joel Posada Torres, presentó el pronóstico meteorológico para los próximos cinco días en el estado, en el que señaló ausencia de lluvias y predominio de altas temperaturas, que durante el mes de septiembre han superado los 40 grados centígrados.

Agregó que ya se han presentado los tres primeros sistemas frontales de los 56 pronosticados para la temporada 2026-2027 en México, sin embargo, se prevé que el primero con presencia en Tamaulipas se registre hasta octubre.

En lo referente al proceso de certificación de Tamaulipas como estado libre de paludismo autóctono, la directora de Epidemiología, Julita Portilla Sosa, presentó los avances alcanzados y destacó que el estado mantiene la vigilancia epidemiológica activa para prevenir el restablecimiento de la transmisión.

Señaló que los casos registrados durante 2023 y 2024 fueron clasificados como importados, por lo que se continúa fortaleciendo la vigilancia, la detección oportuna y la coordinación interinstitucional en la red de servicios de salud.

El Comité Estatal de Seguridad en Salud, refrendó el compromiso de las instituciones que lo integran de mantener una coordinación permanente, dar seguimiento a los acuerdos establecidos y fortalecer la capacidad de respuesta.