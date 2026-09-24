Con “Huelga Ficticia”, se aferra Napoleón Gómez Urrutia al control de mina “La Colorada” en Zacatecas

Trabajadores mineros de Chalchihuites, Zacatecas, denunciaron que Napoleón Gómez Urrutia, líder del Sindicato Nacional de Trabajadores Mineros, Metalúrgicos, Siderúrgicos y Similares de la República Mexicana buscan impedir el derecho constitucional de los trabajadores en “Mina La Colorada”.

Para ello, utiliza su relación con la empresa Pan American Silver (Plata Panamericana) para imponer amenazas, denuncias y prohibiciones a mejoras laborales, además de coartar la democracia al prohibir elecciones de representantes sindicales.

En un comunicado, los inconformes aclararon que desde la aprobación de la Reforma Laboral del año 2019, los trabajadores tienen el derecho de elegir a su opción sindical, esto para valorar propuestas y decidir a través de un “recuento” cuál es la mejor opción que responda a sus intereses.

“La Colorada” en Zacatecas

Pero en “Mina La Colorada” (donde se produce plata, plomo y zinc) esto no ha sido posible, ya que a pesar de que se convocó a un recuento oficial el 25 y 26 de febrero del año en curso y el cual fue celebrado, casualmente el 24 de febrero, es decir un día antes, se declaró existente el estallamiento de la que ya es considerada una “Huelga ficticia” ante el Tribunal Federal Laboral.

Señalaron que los paquetes se cerraron, y hasta el momento no se sabe nada de los resultados y el contrato colectivo sigue en manos del Sindicato del polémico diputado federal conocido como “Napito”, ya que, de manera unilateral, contaban con un contrato de protección.

“Y ¿por qué se afirma que es algo simulado?, porque hay pruebas contundentes de que la empresa sigue laborando al día de hoy. Es fecha que no se saben los resultados, es hora de que la incertidumbre empieza a apoderarse de los más de 800 trabajadores, que ya no quieren más imposiciones, y que anhelan mejoras en sus condiciones diarias”, resaltaron los denunciantes.

Un caso muy sonado, recordaron, fue la unión de los trabajadores a principios de mayo del 2026, cuando la empresa quería darles mucho menos de utilidades (PTU), y hubo un paro laboral de 3 días y la empresa y el Sindicato replantearon la propuesta.

Como dato, agregaron, de mil 200 millones de pesos reportados de utilidad, el Sindicato de “Napito” sugería conformarse con solo 20 millones de pesos, cuando por Ley, debió entregarse 120 millones o el 10% de dicha utilidad.

El tema relevante, destacaron los mineros, es que se reactivaron las labores rápidamente y el paro se vivió entre amenazas y denuncias formales en contra de los inconformes que alzaron la voz y realizaron el paro laboral, por lo que la supuesta huelga que estalló el 24 de febrero es un acto ficticio.

Cientos de trabajadores han sido amenazados por la empresa Pan American Silver (Plata Panamericana) para que no hagan válida la “supuesta huelga”, y que asistan a laborar con normalidad. Lo cual resulta en un contrasentido, ya que dicha huelga fue avalada por las autoridades competentes.

Explicaron que de hecho, existe un comunicado oficial de la empresa (9 de junio 2026), en el que reconoce que, aunque hay huelga oficial, las actividades siguen y se lanza un mensaje de advertencia para todos aquellos que busquen hacer un paro laboral. En dicho comunicado amagaron que, de seguir los paros y las inconformidades, se cerraría la mina de manera “indefinida”.

Finalmente hicieron un llamado al Gobierno Federal, a la presidenta, Claudia Sheinbaum para que intervenga, ya que con esta estrategia jurídica se ha impedido que decidan con apego a la Constitución. Piden a las autoridades competentes actuar y permitir que se abran los paquetes del recuento, haciendo especial énfasis al Tribunal Federal Laboral para que sencillamente haga su trabajo.