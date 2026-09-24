Detienen a excomisionado de policía municipal de Juchitán; protegería célula del CJNG

El excomisionado de la policía municipal de Juchitán, identificado con las siglas J.K.M.S,, es señalado de proteger a una célula del CJNG (FGEO)

Más arrestos en Juchitán — Un día después de la detención del alcalde de Juchitán de Zaragoza en Oaxaca, Miguel Sánchez Altamirano, señalado de ser extorsionador y trabajar a las órdenes de un grupo criminal, la Fiscalía General de Oaxaca (FGEO) informó este jueves del arresto del excomisionado de la policía municipal, identificado con las siglas J.K.M.S, por su presuntamente brindar protección al grupo de “Los Cromos”, célula del CJNG.

El detenido fue aprehendido en el marco de la segunda fase de un operativo estratégico en el Istmo de Tehuantepec y sobre quien había una orden de detención.

A través de un comunicado n sus redes sociales, la FGEO señaló que el ahora imputado es acusado por su probable responsabilidad en el delito contra la investigación y seguridad del Estado.

“Con esta captura, el excomisionado se convierte en la tercera persona detenida durante esta intervención interinstitucional de alto impacto”, resalta el comunicado.

La fiscalía de Oaxaca aclara que la detención fue ejecutada por la unidad de Fuerza de Acción Estratégica (UFAE) de la FGEO, tras labores de inteligencia coordinadas con la Secretaría de Marina (SEMAR), la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) del Gobierno de México, la Guardia Nacional, la Secretaría de la Defensa Nacional (Defensa) y la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá de la Policía Estatal.

“Tras su captura, realizada con estricto apego a derecho, J.K.M.S. fue trasladado de manera inmediata bajo un dispositivo especial de seguridad y quedó a disposición de la autoridad competente”, añadió la autoridad de Oaxaca.

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