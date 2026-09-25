Beatriz Mojica agradece respaldo de Claudia Sheinbaum durante informe regional en Acapulco

Beatriz Mojica Morga, coordinadora de los Comités de Defensa de la Transformación y la Soberanía Nacional en Guerrero, agradeció el respaldo público que recibió recientemente de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

Previo al informe regional que encabezó la mandataria federal este viernes en Acapulco, Mojica Morga habló con medios de comunicación y destacó el pronunciamiento que Sheinbaum realizó días atrás durante una conferencia matutina.

En aquella ocasión, la presidenta de México se refirió a la trayectoria de Mojica dentro del movimiento y recordó que fue electa senadora por Morena en 2024. También señaló que la política guerrerense obtuvo el resultado favorable en la encuesta realizada para definir a quien encabezaría la Coordinación Estatal de Defensa de la Transformación y de la Soberanía Nacional en Guerrero.

Ante este respaldo, Beatriz Mojica agradeció públicamente las palabras de la presidenta y señaló que las mismas representan también un compromiso para continuar trabajando en territorio.

La coordinadora indicó que su intención es redoblar los esfuerzos en los municipios y comunidades de Guerrero para fortalecer el proyecto de transformación y mantener el contacto directo con la población.

Mojica Morga también se refirió al informe regional presentado por Claudia Sheinbaum en Acapulco, donde se dieron a conocer diferentes acciones e inversiones del gobierno federal destinadas al estado.

Entre los temas que destacó se encuentran las obras de infraestructura carretera e hidráulica, los caminos artesanales y diferentes proyectos de obra pública que se desarrollan en Guerrero.

Asimismo, resaltó los programas sociales que impulsa el gobierno federal y que están dirigidos principalmente a comunidades y sectores de la población que enfrentan mayores necesidades económicas y sociales.

La coordinadora consideró que estas acciones muestran la atención que el gobierno federal mantiene hacia Guerrero, particularmente en regiones que durante años han presentado condiciones de rezago.

De acuerdo con Mojica Morga, la inversión pública y los programas de bienestar permiten que los recursos lleguen a diferentes zonas del estado y contribuyan a mejorar las condiciones de vida de las familias guerrerenses.

Durante su participación previa al informe, también reiteró su respaldo al proyecto encabezado por la presidenta Claudia Sheinbaum y aseguró que continuará trabajando para fortalecer la organización del movimiento en Guerrero.

En este sentido, señaló que mantendrá los encuentros con militantes, simpatizantes y habitantes de diferentes municipios, como parte de las actividades territoriales que realiza en el estado.

Mojica Morga destacó además la importancia de mantener la unidad dentro de Morena en Guerrero, por lo que aseguró que continuará promoviendo el diálogo y la organización entre quienes forman parte del movimiento.

La política guerrerense ha mantenido actividades de recorrido y reuniones con distintos sectores de la población, con el objetivo de conocer sus necesidades y mantener comunicación directa con las comunidades.

Finalmente, Beatriz Mojica señaló que el respaldo recibido de la presidenta Claudia Sheinbaum representa una responsabilidad para seguir trabajando en favor de Guerrero y acompañar las acciones del gobierno federal.

La coordinadora reiteró que continuará con su trabajo territorial y con las actividades de organización en el estado, al mismo tiempo que respaldará las políticas impulsadas por la administración federal.

El informe regional encabezado por Claudia Sheinbaum en Acapulco reunió a representantes de distintos sectores y autoridades, en una jornada en la que se presentaron avances y acciones del gobierno federal para Guerrero.