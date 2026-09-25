Caravana hondureña hace una pausa en Tapachula y continúa hacia Oaxaca

La caravana de migrantes hondureños denominada “Fe y Esperanza con Dios” llegó a Tapachula después de recorrer cerca de 300 kilómetros desde Honduras y realizar una caminata de aproximadamente 12 horas desde la frontera con Guatemala.

El grupo, integrado por alrededor de 300 personas, ingresó a territorio mexicano por la frontera sur y avanzó hacia Tapachula, donde hizo una parada para descansar y recuperarse antes de continuar con su recorrido hacia el norte del país. Durante el trayecto, algunos integrantes de la caravana presentaron ampollas, deshidratación y cansancio debido a las largas caminatas y a las condiciones del recorrido. A pesar de estas dificultades, los migrantes señalaron que continuarán su camino en busca de mejores condiciones de vida.

La caravana está conformada principalmente por personas provenientes de Honduras, aunque durante su recorrido también se han incorporado migrantes de otros países de Centroamérica.

Tras llegar a Tapachula, los integrantes del contingente contemplan permanecer poco tiempo en la ciudad para posteriormente continuar su camino hacia Oaxaca. Su intención es avanzar por territorio mexicano y posteriormente dirigirse hacia la frontera norte. La llegada de la caravana ocurre en medio de la presencia de otros grupos de personas migrantes que permanecen en Tapachula, algunos de ellos a la espera de resolver trámites relacionados con su situación migratoria.

Para los integrantes de “Fe y Esperanza con Dios”, la caminata representa una nueva etapa después de haber dejado sus lugares de origen. Algunos migrantes viajan acompañados por familiares, incluidos menores de edad y jóvenes. El cansancio se hizo presente durante el trayecto. Las largas distancias recorridas a pie provocaron lesiones en los pies y casos de deshidratación entre algunos participantes, quienes tuvieron que hacer pausas para descansar y recuperar fuerzas.

A pesar de ello, el contingente mantiene el objetivo de continuar avanzando. Después de la breve estancia en Tapachula, la caravana seguirá su recorrido hacia Oaxaca, donde se prevé que haga nuevas paradas antes de continuar hacia otros estados. Los integrantes del grupo han señalado que buscan mejores oportunidades laborales y condiciones de vida. Para algunos, el recorrido también representa la posibilidad de reunirse con familiares que se encuentran en otras partes de México o en Estados Unidos.

La ruta migratoria representa un desafío para quienes participan en ella, debido a las distancias que deben recorrer, las condiciones del clima y el desgaste físico que implica caminar durante varias horas. Con su llegada a Tapachula, la caravana avanzó una nueva parte de su recorrido por territorio mexicano. Sin embargo, todavía deberá recorrer varios estados antes de alcanzar su destino final.

Los migrantes se preparan ahora para retomar la marcha, mientras Tapachula queda como una de las primeras paradas importantes dentro de su trayecto por México. El grupo “Fe y Esperanza con Dios” continuará así su recorrido hacia Oaxaca, después de una breve pausa en Tapachula para descansar y recuperarse de las condiciones que enfrentaron durante la caminata.