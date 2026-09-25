Surge oferta de 1,400 mdd por AHMSA; aún debe presentar garantía

AHMSA

La posibilidad de que Altos Hornos de México (AHMSA) vuelva a producir acero tomó fuerza este viernes, luego de que el empresario coahuilense Arturo Domínguez, de la empresa Construcciones e Ingeniería Electromecánica CIESA, confirmó una oferta de 1,400 millones de dólares para adquirir la acerera.

La propuesta fue presentada durante la subasta de AHMSA y Minera del Norte (Minosa), realizada en el Poder Judicial de la Ciudad de México. Al salir de la audiencia, Domínguez, originario de Arteaga, Coahuila, aseguró que su intención es concretar la operación y llevar a la empresa a una nueva etapa productiva.

De acuerdo con sus declaraciones, el proyecto contempla cubrir los 1,400 millones de dólares en un plazo aproximado de 90 días, mientras que el fondo de garantía de seriedad deberá presentarse en los próximos días.

Julián Torres Ávalos, presidente del Grupo de Defensa de Extrabajadores de AHMSA, informó que durante el procedimiento se otorgó un plazo adicional de 10 días hábiles para presentar dicha garantía, por lo que la venta todavía no quedó formalizada este viernes.

El empresario señaló que cuenta con alrededor de 40 años de experiencia en el sector y adelantó que, de concretarse la adquisición y cumplirse las condiciones del procedimiento, AHMSA podría retomar operaciones en aproximadamente seis meses, con equipos nuevos.

También planteó la posibilidad de cambiar el nombre de la empresa y de impulsar un proyecto con capacidad de crecimiento mayor a la que tenía anteriormente. Aunque todavía no se precisó cuántos trabajadores podrían ser contratados, dejó abierta la posibilidad de reincorporar a una cantidad importante de personal.

La oferta representa una nueva expectativa para los trabajadores y habitantes de Monclova, aunque todavía deben cumplirse las distintas etapas del proceso judicial antes de determinar de manera definitiva quién se quedará con los activos de la acerera.

La audiencia comenzó alrededor de las 10:00 horas de este viernes 25 de septiembre y representa uno de los momentos clave en el proceso de AHMSA, empresa que permanece sin producir desde finales de 2022.

La acerera llegó a representar una fuente de empleo para más de 14 mil trabajadores, entre personal sindicalizado y de confianza, además de sostener durante décadas buena parte de la actividad económica de la región Centro de Coahuila.

Por ello, la posibilidad de una nueva inversión reavivó las expectativas sobre la recuperación de empleos y el regreso de la actividad siderúrgica. Sin embargo, el futuro de AHMSA todavía dependerá de que la oferta cumpla con las condiciones establecidas dentro del procedimiento judicial.

Con información de Vanguardia MX