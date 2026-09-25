CFE refuerza trabajos en Nuevo León para mejorar el suministro eléctrico

La Comisión Federal de Electricidad realizó una gira de trabajo por cuatro municipios de Nuevo León para supervisar el mantenimiento de la infraestructura eléctrica y atender las necesidades de los habitantes.

La Comisión Federal de Electricidad (CFE) reforzó sus trabajos de mantenimiento y mejora de la infraestructura eléctrica en Nuevo León, como parte de una gira realizada en los municipios de Guadalupe, Apodaca, San Nicolás de los Garza y Monterrey.

Durante estas actividades, personal de la CFE recorrió diferentes colonias para conocer las condiciones del servicio eléctrico, escuchar las inquietudes de los habitantes y establecer acuerdos con autoridades municipales para dar seguimiento a las necesidades de cada zona. Las actividades comenzaron el jueves 24 de septiembre en el municipio de Guadalupe, donde se realizó un recorrido junto con cuadrillas de la CFE para supervisar los trabajos que se llevan a cabo en distintas colonias.

Durante la visita, vecinos expresaron su satisfacción por las labores que se están realizando para mejorar el suministro eléctrico en sus comunidades. Posteriormente, el personal de la Comisión Federal de Electricidad acudió a Apodaca, donde se realizó una reunión con el alcalde César Garza Arredondo y habitantes de las colonias Cosmópolis, Arboledas de Santa Rosa, Renaceres y Paseo de Santa Rosa.

En este encuentro se acordó mantener una inspección y coordinación permanente entre los vecinos, las autoridades municipales y la CFE. El objetivo es dar seguimiento a las actividades de mantenimiento y modernización de la infraestructura eléctrica. La gira continuó en San Nicolás de los Garza, específicamente en la colonia Constituyentes de Querétaro Tercer Sector. En este lugar, los trabajadores de la CFE recorrieron la zona para escuchar a los habitantes y verificar las condiciones en las que se encuentra el servicio eléctrico.

De acuerdo con la Comisión, en algunas calles de esta colonia ya se han realizado trabajos de mantenimiento, mientras que otras acciones de mejora continuarán durante los próximos días. El 25 de septiembre, las actividades llegaron a Monterrey, donde representantes de la CFE sostuvieron una reunión con el alcalde Adrián de la Garza Santos. En el encuentro se reafirmó el compromiso de mantener un trabajo coordinado para atender las necesidades relacionadas con la infraestructura eléctrica del municipio.

Además, en la colonia Ladera Caranday se llevó a cabo un encuentro con habitantes de la zona. Como parte de las acciones de atención, se instalarán módulos mediante el programa CFE en Tu Colonia, con el propósito de facilitar la recepción de reportes y proporcionar información a los vecinos. Durante el trabajo en campo, personal de la CFE también presentó a los habitantes la estrategia que se seguirá para atender las áreas de oportunidad identificadas durante los recorridos.

La Comisión Federal de Electricidad señaló que mantendrá el contacto directo con las comunidades y las autoridades municipales para dar seguimiento a los trabajos y mejorar la atención a los usuarios. Con estas acciones, la CFE busca elevar la confiabilidad del servicio eléctrico en los municipios visitados y continuar con el mantenimiento y modernización de la infraestructura, en coordinación con los gobiernos municipales y como parte de las acciones instruidas por el Gobierno de México.