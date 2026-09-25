Huracán Polo EN VIVO: sigue como categoría 5; provocará lluvias, oleaje y fuertes vientos en seis estados

Huracán Polo categoría 5 provoca lluvias fuertes y oleaje en seis estados

El huracán “Polo” se mantiene como categoría 5 en la escala Saffir-Simpson y su circulación provocará lluvias fuertes a muy fuertes en diferentes regiones de Nayarit, Baja California Sur, Sinaloa, Jalisco, Colima y Michoacán.

De acuerdo con el Aviso Meteorológico número 35-26, emitido por la Comisión Nacional del Agua (Conagua), a las 15:00 horas, tiempo del centro de México, el centro del huracán se localizaba a 510 kilómetros al suroeste de Cabo Corrientes, Jalisco, y a 640 kilómetros al sur de Cabo San Lucas, Baja California Sur.

El organismo informó que “Polo” presenta vientos máximos sostenidos de 285 kilómetros por hora, con rachas de hasta 350 kilómetros por hora, y mantiene un desplazamiento hacia el oeste a 17 kilómetros por hora.

Conagua pronostica lluvias fuertes en seis estados

Ante estas condiciones, la circulación del huracán incrementará la probabilidad de lluvias muy fuertes, de 50 a 75 milímetros, en Nayarit, principalmente en las regiones norte, costa y sur.

Asimismo, se prevén lluvias fuertes, de 25 a 50 milímetros, en el sur de Baja California Sur, Sinaloa y el oeste, costa y sur de Jalisco, además de distintas regiones de Colima y Michoacán.

También se esperan vientos fuertes y oleaje elevado

Además de las precipitaciones, el fenómeno ocasionará vientos fuertes en diversas zonas costeras.

En las costas de Jalisco se esperan vientos sostenidos de 20 a 30 kilómetros por hora, con rachas de 40 a 50 kilómetros por hora. Para las costas de Baja California Sur se pronostican vientos de 10 a 20 kilómetros por hora, con rachas de entre 30 y 50 kilómetros por hora.

En cuanto al oleaje, Conagua informó que se esperan olas de entre dos y tres metros en las costas de Baja California Sur, Nayarit y Jalisco, mientras que en Colima podrían alcanzar entre uno y dos metros.

Autoridades alertan por posibles deslaves e inundaciones

Las autoridades advirtieron que las lluvias generadas por Polo podrían ocasionar deslaves, incremento en los niveles de ríos y arroyos, desbordamientos e inundaciones, principalmente en zonas bajas de los estados afectados.

Por ello, la Conagua exhortó a la población a mantenerse atenta a la información oficial y seguir las recomendaciones emitidas por las autoridades de Protección Civil.

Asimismo, recomendó consultar los avisos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y de la propia Conagua para conocer la evolución del ciclón y las condiciones previstas para cada región.

Marina cierra puertos en Baja California Sur

Por otra parte, la Secretaría de Marina (Semar) informó el cierre de algunos puertos del Pacífico debido a las condiciones asociadas con el huracán Polo.

En Baja California Sur, los puertos de San José del Cabo y Cabo San Lucas permanecen con restricciones para embarcaciones menores, por lo que las autoridades pidieron evitar actividades marítimas innecesarias.

La Coordinación Estatal de Protección Civil de Baja California Sur indicó que mantiene vigilancia permanente sobre el fenómeno y exhortó a la población a evitar especulaciones y consultar únicamente información proveniente de fuentes oficiales.

Además, recordó que cualquier emergencia puede reportarse al 9-1-1.

Autoridades mantienen monitoreo del huracán Polo

Aunque hasta el momento Polo no representa un riesgo directo para Baja California, las autoridades continuarán monitoreando su trayectoria durante el fin de semana y actualizarán la información conforme evolucionen las condiciones meteorológicas.

El huracán permanece como un sistema de gran intensidad frente a las costas del Pacífico mexicano, por lo que las dependencias federales y estatales mantienen el seguimiento de sus posibles efectos sobre el territorio nacional.