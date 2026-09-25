Gobernadora de Sinaloa revisa acciones de seguridad con alcaldes del sur del estado

La gobernadora de Sinaloa, Graciela Domínguez Nava, encabezó este viernes la Mesa de Construcción de Paz y Seguridad con autoridades municipales y representantes de instituciones de los tres órdenes de gobierno, donde se revisaron las acciones de seguridad que se realizan en los municipios del sur del estado.

Durante la reunión, realizada en Mazatlán, se analizaron las condiciones de seguridad de los municipios de Mazatlán, Escuinapa, Rosario y Concordia, así como los principales indicadores de incidencia delictiva y los resultados de los operativos implementados por las corporaciones de seguridad. La gobernadora destacó la importancia de mantener una comunicación directa y constante entre las autoridades para conocer las acciones que se realizan en materia de seguridad y atender las necesidades de cada municipio.

Domínguez Nava señaló que la coordinación entre las instituciones es necesaria para generar mejores condiciones de seguridad tanto para las familias sinaloenses como para los turistas que visitan Mazatlán, uno de los principales destinos turísticos del estado. En la Mesa de Construcción de Paz participaron autoridades estatales y municipales, mandos militares y navales, cuerpos de auxilio y representantes de las instituciones encargadas de la seguridad y prevención.

También estuvieron presentes las alcaldesas Estrella Palacios Domínguez y Claudia Liliana Valdez, así como los alcaldes Víctor Manuel Díaz Simental y Óscar Zamudio Pérez, quienes representan a los municipios de Mazatlán, Rosario, Escuinapa y Concordia, respectivamente. Además, participó el secretario de Seguridad Pública del Estado, Sinuhé Téllez López, junto con otros integrantes del Grupo Interinstitucional.

Durante el encuentro se revisaron los resultados de los operativos que se han realizado en los cuatro municipios, con el objetivo de identificar las zonas que requieren mayor atención y fortalecer las estrategias de prevención. Como parte de los acuerdos establecidos, las autoridades determinaron continuar con los operativos preventivos y de vigilancia en puntos considerados estratégicos de Mazatlán, Escuinapa, Rosario y Concordia.

También se acordó reforzar las acciones de proximidad social y atención ciudadana, con la participación conjunta de las corporaciones de seguridad y las instituciones encargadas de brindar prevención y auxilio a la población. Las autoridades municipales y estatales destacaron la importancia de mantener una coordinación permanente para responder de manera oportuna ante las situaciones que puedan afectar la tranquilidad de las comunidades.

En el caso de Mazatlán, uno de los temas señalados fue la atención a la población y a los visitantes que llegan al puerto, por lo que las acciones de vigilancia buscan mantener condiciones adecuadas durante las actividades turísticas y cotidianas. La reunión también permitió revisar las necesidades particulares de Escuinapa, Rosario y Concordia, municipios que forman parte de la región sur de Sinaloa y que requieren mantener una comunicación constante con las instituciones estatales y federales.

El Gobierno de Sinaloa informó que las acciones de seguridad continuarán mediante operativos y labores preventivas, además de la coordinación con los gobiernos municipales. La administración estatal señaló que la Mesa de Construcción de Paz representa un espacio para evaluar los resultados de las estrategias de seguridad y establecer nuevos acuerdos entre las autoridades.

Sinaloa refrendó su compromiso de continuar trabajando de manera coordinada con las autoridades municipales y federales para fortalecer la seguridad en Mazatlán, Escuinapa, Rosario y Concordia. Las autoridades señalaron que el objetivo de estas acciones es atender las necesidades de la población, fortalecer la prevención y generar condiciones que permitan mantener la paz y el orden en los municipios del sur de Sinaloa.