Consolida Querétaro al turismo como motor de desarrollo

Comparece secretaria de Turismo de Querétaro

Durante los últimos cinco años, Querétaro recibió 101 millones de turistas, quienes generaron una derrama económica acumulada de 141 mil millones de pesos, informó la secretaria de Turismo estatal, Adriana Vega Vázquez Mellado, durante la presentación de la Quinta Glosa ante integrantes de la LXI Legislatura local.

La funcionaria señaló que durante este periodo la ocupación hotelera alcanzó 64 por ciento, mientras que la infraestructura de hospedaje registró un crecimiento de 40 por ciento, al pasar de 16 mil 639 a 22 mil 411 habitaciones.

Ante las y los diputados, Vega Vázquez Mellado destacó que el crecimiento de la actividad turística estuvo acompañado por inversión pública, profesionalización del sector y una estrategia para diversificar los destinos y productos que ofrece la entidad.

En materia de infraestructura, detalló que se acumularon 141.5 millones de pesos de inversión pública en proyectos de señalética, imagen urbana y módulos de información.

Asimismo, durante 2025 se destinaron nueve millones de pesos a un programa de apoyo para 113 prestadores de servicios turísticos afectados por las lluvias en seis municipios, mediante acciones de equipamiento, ecotecnias y mejora de imagen.

La secretaria destacó también la capacitación de más de 29 mil personas durante los últimos cinco años, a través de más de 900 cursos en 35 temas, además de 580 certificaciones en áreas como cocineras tradicionales, vinos queretanos, turismo wellness y guías de turistas.

En este último rubro, señaló que el número de guías certificados pasó de 51 a 230, con lo que, dijo, se busca fortalecer la atención y profesionalización de las experiencias turísticas.

Turismo de romance y de reuniones

Entre los segmentos que reportaron crecimiento se encuentra el turismo de romance, que generó una derrama acumulada de 8.4 mil millones de pesos asociada a la realización de 10 mil 740 bodas en la entidad.

La actividad benefició a municipios como Querétaro, El Marqués, Corregidora, San Juan del Río, Amealco, Ezequiel Montes, Tequisquiapan y Cadereyta.

En tanto, el turismo de reuniones concentró mil 214 eventos realizados en el Querétaro Centro de Congresos y el Teatro Metropolitano, con más de 1.8 millones de asistentes y una derrama económica superior a los 2 mil 600 millones de pesos.

Vega Vázquez Mellado sostuvo que la estrategia estatal busca evitar que la actividad turística dependa de un solo segmento y ampliar las opciones para visitantes mediante productos relacionados con patrimonio, gastronomía, vino, romance, reuniones, bienestar y turismo comunitario.

Vuelo Querétaro-Madrid y promoción internacional

Entre los proyectos estratégicos destacó la puesta en operación del vuelo directo Querétaro-Madrid, operado por Iberojet, que durante sus primeros meses registró más de 30 mil pasajeros con destino a Querétaro, con dos frecuencias semanales y una derrama económica estimada en más de 130 millones de pesos.

En materia de promoción turística, la Secretaría reportó más de mil 500 millones de impactos y más de 16 millones de anuncios durante el periodo, con una inversión de 79 millones de pesos en campañas en medios locales y nacionales.

También informó sobre la participación de Querétaro en 384 eventos locales, nacionales e internacionales, con una inversión de 27 millones de pesos y una asistencia acumulada de 2.9 millones de personas.

Entre las acciones internacionales mencionó la participación en FITUR 2026, en Madrid; la Vitrina Turística ANATO, en Colombia, y el Foro Wake UP Madrid.

Otro de los proyectos destacados fue el Camino Iniciático de Santiago, que actualmente vincula a 36 comunidades de cuatro municipios de la Sierra Gorda, con 127 kilómetros de camino y 197 elementos de señalética. La ruta cuenta además con 15 prestadores de servicios turísticos incorporados y una inversión de 8.7 millones de pesos.

La secretaria señaló que el objetivo de estas acciones es distribuir los beneficios de la actividad turística entre distintas regiones del estado y fortalecer a las comunidades y prestadores de servicios que participan en ella.

Como parte del balance, la Secretaría de Turismo destacó además que Querétaro Capital obtuvo el reconocimiento como el segundo Destino Turístico Inteligente de México, luego de acreditar 153 indicadores relacionados con innovación, tecnología, sostenibilidad, accesibilidad y gobernanza.

Vega Vázquez Mellado afirmó que los resultados son producto de la colaboración entre autoridades, iniciativa privada, academia, comunidades y prestadores de servicios, y adelantó que la estrategia continuará enfocada en promoción, conectividad, profesionalización e innovación.

“Querétaro tiene una enorme diversidad turística y nuestro trabajo es convertir esa diversidad en oportunidades”, señaló.