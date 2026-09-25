Salomón Jara solicitó la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán

Salomón Jara solicitará desaparición del Ayuntamiento de Juchitán

El gobernador de Oaxaca, Salomón Jara Cruz, informó que solicitará al Congreso del Estado iniciar el procedimiento para declarar la desaparición del Ayuntamiento de Juchitán de Zaragoza, luego de la detención del presidente municipal, Miguel Sánchez Altamirano.

El mandatario estatal explicó que esta decisión busca garantizar el funcionamiento de la administración municipal, así como mantener el orden, la seguridad y la paz para las familias de Juchitán. La detención del presidente municipal ocurrió el pasado 23 de septiembre durante un operativo en el que participaron autoridades federales y estatales. El Gobierno de Oaxaca confirmó que Miguel “N” fue detenido junto con otra persona y señaló que las investigaciones se encuentran a cargo de las instituciones correspondientes.

Ante esta situación, Jara Cruz anunció que instruyó a la Secretaría de Gobierno para solicitar formalmente al Congreso local la desaparición del Ayuntamiento. La propuesta contempla establecer una administración municipal temporal que permita mantener las actividades y servicios públicos en Juchitán. El gobernador aseguró que el municipio no se encuentra solo y que su administración continuará trabajando para garantizar las condiciones necesarias para que las familias puedan desarrollar sus actividades con seguridad “Juchitán no está solo y no lo vamos a dejar solo”, afirmó el mandatario estatal al referirse a las acciones que se mantienen en la localidad.

Como parte de las medidas implementadas después de la detención del presidente municipal, las autoridades estatales y federales reforzaron la presencia de elementos de seguridad en Juchitán. El Gobierno de Oaxaca informó que más de 250 elementos de la Policía Estatal y de la Fuerza de Acción Estratégica Binnizá fueron desplegados en el municipio. Además, se mantiene la coordinación con la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y el Gobierno federal para preservar el orden público y atender cualquier situación que pudiera presentarse. La Secretaría de Gobierno de Oaxaca señaló que, pese a los acontecimientos recientes, en Juchitán se mantiene la libre circulación y las actividades económicas, comerciales y cotidianas continúan con normalidad.

El gobierno estatal también informó que las instituciones permanecen atentas para garantizar la gobernabilidad y tranquilidad de las familias juchitecas. La situación se presenta después de que la Fiscalía General del Estado de Oaxaca informó sobre la detención del presidente municipal. De acuerdo con información difundida por autoridades, el alcalde es investigado por su posible relación con actividades delictivas. Las acusaciones corresponden a una investigación en curso y deberán ser determinadas por las autoridades judiciales.

Jara Cruz señaló que en Oaxaca nadie estará por encima de la ley y reiteró que no habrá excepciones en la aplicación de la justicia. El gobernador también reconoció el trabajo realizado por las instituciones federales y estatales que participaron en el operativo. Mientras el Congreso de Oaxaca analiza la solicitud para desaparecer el Ayuntamiento, las autoridades estatales mantienen presencia en Juchitán para garantizar la prestación de servicios y la seguridad de la población.

El municipio forma parte de la región del Istmo de Tehuantepec y durante este año el Gobierno de Oaxaca ha implementado el “Plan Juchitán para la Paz, la Justicia y el Bienestar”, una estrategia que busca fortalecer la seguridad, recuperar espacios públicos y atender las causas relacionadas con la violencia. Por ahora, la atención se mantiene en garantizar la gobernabilidad del municipio y dar continuidad a las actividades administrativas, mientras el Congreso estatal determina lo correspondiente a la solicitud presentada por el gobierno de Oaxaca.