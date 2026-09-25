Gobernador de Tabasco destaca programas sociales durante visita de Sheinbaum

El gobernador de Tabasco, Javier May Rodríguez, dio la bienvenida a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, durante su visita a la entidad y destacó el trabajo que realiza el Gobierno federal mediante programas sociales y acciones dirigidas a las familias tabasqueñas.

Durante su mensaje, el mandatario estatal expresó su agradecimiento por la presencia de la presidenta y de integrantes del gabinete federal, quienes acompañaron a Sheinbaum durante su recorrido por el estado.

May Rodríguez señaló que habitantes de diferentes regiones de Tabasco acudieron desde temprano para participar en las actividades encabezadas por la presidenta. Destacó que la población reconoce las acciones que se realizan desde el Gobierno federal para atender algunas de las necesidades de las comunidades.

El gobernador afirmó que la visita de Sheinbaum representa una oportunidad para reconocer el trabajo conjunto entre las autoridades federales y estatales. También destacó la importancia de mantener la coordinación para continuar atendiendo las demandas de la población.

Entre los programas mencionados por el mandatario se encuentran los apoyos dirigidos a las personas adultas mayores. Señaló que estos programas representan una ayuda para este sector de la población y forman parte de las acciones sociales que se desarrollan en el estado.

Otro de los puntos que destacó fueron las becas educativas, las cuales, dijo, representan un apoyo para las familias tabasqueñas y permiten que estudiantes de diferentes niveles educativos puedan contar con recursos para continuar sus estudios.May Rodríguez también reconoció el programa Sembrando Vida, dirigido principalmente a personas que trabajan en el campo. El gobernador señaló que este programa es importante para el sector primario y forma parte de las acciones productivas que se llevan a cabo en las comunidades.

Durante su intervención, también hizo referencia al trabajo que se realiza para apoyar a los productores y al sector relacionado con los mercados. Señaló que estas acciones forman parte de los esfuerzos conjuntos entre los gobiernos federal y estatal para fortalecer las actividades económicas de la población. El mandatario estatal destacó que la atención a los diferentes sectores de la sociedad requiere coordinación entre las instituciones y programas que permitan acercar apoyos directamente a las comunidades.

En su mensaje, Javier May Rodríguez también agradeció la presencia de la presidenta Claudia Sheinbaum y de las y los integrantes del gabinete federal que acudieron a Tabasco. El gobernador mencionó entre los funcionarios presentes a representantes de las secretarías de Gobernación, Defensa Nacional, Marina y Seguridad y Protección Ciudadana, además de otros integrantes del Gobierno federal.

May Rodríguez reiteró la bienvenida a la presidenta y señaló que el pueblo tabasqueño la recibe con afecto. También reconoció que la administración federal mantiene atención a las necesidades de la entidad mediante diferentes programas. La visita de Claudia Sheinbaum a Tabasco forma parte de las actividades que el Gobierno federal realiza en los estados para presentar resultados y mantener coordinación con los gobiernos locales. Durante el encuentro también se abordaron temas relacionados con seguridad, bienestar y atención a las causas que generan violencia, además de las acciones que se realizan para mejorar las condiciones de vida de la población.

El gobernador concluyó su mensaje reiterando que las y los tabasqueños reciben a la presidenta con agrado y reconoció el trabajo que realizan ambos niveles de gobierno. De esta manera, el gobierno estatal destacó la importancia de mantener la coordinación con la Federación para continuar con programas de apoyo a adultos mayores, estudiantes, productores del campo y familias de Tabasco.